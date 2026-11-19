miHoYo продолжает экспериментировать с искусственным интеллектом и представила Gamer — игрового ИИ-агента, способного самостоятельно проходить сложные 2D- и 3D-проекты. Разработкой занималась внутренняя команда компании совместно с исследователями Национального университета Сингапура и Университета Цинхуа. Возможности системы продемонстрировали на примере Honkai: Star Rail, где она самостоятельно выполняет сюжетные задания, решает головоломки и сражается с противниками.

Главная особенность Gamer заключается в том, что ему не требуется доступ к внутреннему коду игры, специальным API или скрытым игровым данным. Вместо этого агент анализирует изображение на экране с частотой пять кадров в секунду и самостоятельно определяет, какие действия необходимо выполнить. Для управления он использует обычные команды клавиатуры и мыши, фактически имитируя поведение человека за компьютером.

В опубликованных демонстрациях Gamer ориентируется в игровом мире, направляет персонажей к нужным точкам, следует за NPC и продвигается по сюжетным заданиям. Система также справляется с головоломками и пятью отдельными мини-играми, среди которых есть испытания на логическое мышление, точность и своевременную реакцию.

Исследователи позиционируют проект не как инструмент для автоматизации фарма или создания читов, а как эксперимент по разработке универсальных ИИ-агентов для интерактивных сред. Среди возможных направлений применения называются тестирование игр, создание инструментов доступности для людей с ограниченными возможностями и изучение взаимодействия человека с компьютером.

Авторы отдельно подчеркнули, что не поддерживают использование Gamer для нечестной игры, несанкционированного доступа и эксплуатации уязвимостей. При этом технология пока далека от массового применения. В исследовании упоминаются высокопроизводительные ускорители уровня Nvidia H200, которые обычно используются в дата-центрах. Поэтому запуск подобного агента на обычном домашнем компьютере вряд ли станет доступен широкому кругу пользователей в ближайшее время.

На GitHub исследователи также рассказали о Streaming-vLLM — механизме вывода, используемом Gamer. Его планируют выпустить отдельно. Однако появление открытого компонента не означает, что вся система станет доступна для свободного использования.

В любом случае miHoYo продемонстрировала интересное направление развития игровых технологий: ИИ уже учится не просто отвечать на вопросы или генерировать текст, а самостоятельно взаимодействовать с игровым миром, ориентируясь исключительно на изображение с экрана.