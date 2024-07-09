Музыкальный трейлер Honkai: Star Rail готовит игроков к появлению Яшмы

Во второй половине патча 2.3 для Honkai: Star Rail список играбельных персонажей пополнится топ-менеджером отдела стратегических инвестиций "Десяти каменных сердец" — Яшмой. Эта обаятельная красотка использует квантовую стихию и шипастый хлыст для борьбы с неприятелями. Ознакомиться с особенностями её геймплея можно в специальном музыкальном трейлере, приуроченном к скорому добавлению Яшмы.

Персональный ролик раскрывает элегантный характер Яшмы и стиль боя, который она наследует из Пути Эрудиции. Способности героини позволяют поддерживать отряд игрока мощным уроном по нескольким врагам, а также дополнительным усилением через баффы других союзников. О техниках и навыках персонажа вы можете узнать из отдельной заметки.

Яшма прибудет в мир Honkai: Star Rail уже завтра — 10 июля, на ПК, PS5 и мобильных платформах. Как ожидается, она сыграет важную роль в последующем развитии основного сюжета.