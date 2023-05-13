Honkai: Star Rail 26.04.2023
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"Небо и земля, как шахматная доска" - Свежий синематик, посвященный Цзын Юань из Honkai: Star Rail

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После недавнего анонса о появлении персонажа Цзын Юань в следующем баннере Honkai: Star Rail разработчики опубликовали красивый кинематографичный трейлер. В видеоролике мы можем наблюдать за тем, как Цзын Юань обучает игре в шахматы с Яньциня, представляя партию реальным сражением.

Описание к видеоролику раскрывает мысли героя:

Искусный шахматист не связан никакими ограничениями. Он относится к земле, как к доске, а к звёздам, как к шахматным фигурам. Все ходы спланированы заранее.

По уже имеющейся в сети информации, персонаж Цзын Юань обладает электрическим уроном и придерживается Пути "Эрудиция". Герой появится вместе с новым баннером по окончании прыжка события "Бабочка на острие".

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