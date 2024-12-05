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Honkai: Star Rail 26.04.2023
Ролевая, Мультиплеер, Пошаговая, От третьего лица, Аниме
7.7 490 оценок

NetEase могут подать в суд на HoYoverse за нарушение авторского права из-за трейлера Honkai: Star Rail

butcher69
Новости

Компания NetEase выразила обеспокоенность в связи с замеченным сходством между трейлером Onmyoji и одним из последних роликов Honkai: Star Rail от HoYoverse. В ответ на эти наблюдения со стороны игроков, NetEase заявила, что рассматривает возможность подачи иска за нарушение авторских прав. Как утверждается, доказательства уже собраны, и вопрос может быть передан в суд.

В сообщении на Weibo нет прямого упоминания о HoYoVerse. Однако в нем использованы два иероглифа из китайского названия Honkai: Star Rail и помещена фотография Цукиёми, предостерегающая HoYoVerse от необдуманных действий. Это не первый раз, когда NetEase обвиняет какую-либо компанию в плагиате Onmyoji. Ранее в этом году у нее был конфликт с Tencent из-за сходства между Honor of Kings и Onmyoji.

В обоих трейлерах есть множество кадров, похожих друг на друга и это не первый раз, когда люди обвиняют HoYoVerse в потенциальном плагиате в трейлерах. Еще в феврале 2024 года многие отметили, что трейлер Искры для Honkai: Star Rail напоминает музыкальный клип на песню «marenol». Тогда LeaF заявила, что в этом нет ничего страшного, потому что это больше похоже на ретроспективу, так как не является повторением один в один. Однако, судя по сообщению в Weibo, NetEase и разработчики Onmyoji не так уж хорошо относятся к ситуации.

На данный момент HoYoverse никак не прокомментировала ситуацию.

-9
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
OnlyWatch

Китайцы воруют у Китайцев, ничего не меняются...

4
ОТСТУПНИК Style

дешевый пиар

1
Кей Овальд

Ну, Хойо действительно известны тонной отсылок ко всякому, но плагиат ли это... ну, хз, не особо и похоже.

1