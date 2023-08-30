Новые локации, персонажи и сюжет: для Honkai: Star Rail вышел патч 1.3

Пошаговая ролевая игра Honkai: Star Rail наконец-то получила крупное обновление, в котором появляются новые герои и продолжается основной сюжет. Разработчики из студии HoYoverse выпустили патч под номером 1.3 "Отражение руин в небосводе", где они уделили особое внимание оптимизации игрового процесса. В новой версии Honkai: Star Rail игрокам должно стать легче фармить определенные ресурсы и получить награды из-за улучшенной системы энергии Освоения.
В патче 1.3 для Honkai: Star Rail появятся сразу три новых персонажа, которые будут появляться постепенно через привычные персональные баннеры. Новыми героями стали Дань Хэн: Пожиратель Луны, Фу Сюань и Рысь. Вместе с ними в игре появится дополнительная локация для изучения — Переулок автоматонов, а также появится сюжетное задание и дополнительные миссии компаньонов.
Другие особенности обновления:
- В Виртуальной вселенной добавлены новые враги: Рой: Жаложук (целостный), Незрелый жаложук, Молодой жаложук, Зверь Изобилия: Могучий примат (ложный), Вознёсшаяся (ложная).
- Оптимизация системы энергии Освоения. Объём энергии Освоения поднимается со 180 до 240.
- Добавлены новые музыкальные записи.
- Добавлены новые предметы для чтения.
- Добавлены расходные предметы и рецепты.
- Добавлены новые достижения.
- Добавлены новые скрытые миссии.
- Добавлены новые ежедневные миссии.
- Добавлены некоторые звуковые эффекты в Виртуальной вселенной.
- Добавлены голосовые реплики некоторых приветствий NPC на локациях.
- Добавлены некоторые голосовые реплики рекламы.
- Исправлены известные ошибки игрового процесса и улучшен баланс
Honkai: Star Rail доступна для игры бесплатно на ПК и мобильных платформах. За простой серверов во время перехода серверов игры до версии 1.3 все игроки получат компенсацию в размере ×600 Звёздного нефрита.
Надоел этот Китай в космосе уже, когда уже другая планета.
Это япошки в космосе)
Это классический Китай.
Наконец-то сюжет. Хотя я ждал полноценную новую планету и большим сюжетом, но и так хорошо.
Интересно, Яньцзину опять накидают? :))