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Honkai: Star Rail 26.04.2023
7.6 314 оценок

Новые локации, персонажи и сюжет: для Honkai: Star Rail вышел патч 1.3

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Gutsz
Новости

Пошаговая ролевая игра Honkai: Star Rail наконец-то получила крупное обновление, в котором появляются новые герои и продолжается основной сюжет. Разработчики из студии HoYoverse выпустили патч под номером 1.3 "Отражение руин в небосводе", где они уделили особое внимание оптимизации игрового процесса. В новой версии Honkai: Star Rail игрокам должно стать легче фармить определенные ресурсы и получить награды из-за улучшенной системы энергии Освоения.

В патче 1.3 для Honkai: Star Rail появятся сразу три новых персонажа, которые будут появляться постепенно через привычные персональные баннеры. Новыми героями стали Дань Хэн: Пожиратель Луны, Фу Сюань и Рысь. Вместе с ними в игре появится дополнительная локация для изучения — Переулок автоматонов, а также появится сюжетное задание и дополнительные миссии компаньонов.

Другие особенности обновления:

  • В Виртуальной вселенной добавлены новые враги: Рой: Жаложук (целостный), Незрелый жаложук, Молодой жаложук, Зверь Изобилия: Могучий примат (ложный), Вознёсшаяся (ложная).
  • Оптимизация системы энергии Освоения. Объём энергии Освоения поднимается со 180 до 240.
  • Добавлены новые музыкальные записи.
  • Добавлены новые предметы для чтения.
  • Добавлены расходные предметы и рецепты.
  • Добавлены новые достижения.
  • Добавлены новые скрытые миссии.
  • Добавлены новые ежедневные миссии.
  • Добавлены некоторые звуковые эффекты в Виртуальной вселенной.
  • Добавлены голосовые реплики некоторых приветствий NPC на локациях.
  • Добавлены некоторые голосовые реплики рекламы.
  • Исправлены известные ошибки игрового процесса и улучшен баланс

Honkai: Star Rail доступна для игры бесплатно на ПК и мобильных платформах. За простой серверов во время перехода серверов игры до версии 1.3 все игроки получат компенсацию в размере ×600 Звёздного нефрита.

4
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
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Надоел этот Китай в космосе уже, когда уже другая планета.

2
-zotik-

Это япошки в космосе)

0
Кей Овальд -zotik-

Это классический Китай.

1
Кей Овальд

Наконец-то сюжет. Хотя я ждал полноценную новую планету и большим сюжетом, но и так хорошо.
Интересно, Яньцзину опять накидают? :))

0