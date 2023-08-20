Новые персонажи в трейлере крупного обновления "Отражение руин в небосводе" для Honkai: Star Rail ©

Компания miHoYo объявила о том, что очередное обновление Honkai: Star Rail, версия 1.3 "Отражение руин в небосводе", выйдет 30 августа для ПК, iOS и Android. В нем добавлены будет добавлен Пожиратель Луны, пятизвездочный персонаж, следующий по Пути Разрушения, и Фу Сюань, пятизвездочный Квантовый персонаж, следующий по Пути Сохранения.

Среди других нововведений - переулок Ауруматонов, новая область, которую игроки могут оживить для получения наград и дополнений к Виртуальной Вселенной.

Более подробная информация о новых персонажах появится в ближайшие дни. Honkai: Star Rail также будет представлена на Gamescom, поэтому, возможно, будет объявлена дата выхода версии для PS5, которая выйдет в 4 квартале 2023 года.