Новые персонажи в трейлере крупного обновления "Отражение руин в небосводе" для Honkai: Star Rail

Компания miHoYo объявила о том, что очередное обновление Honkai: Star Rail, версия 1.3 "Отражение руин в небосводе", выйдет 30 августа для ПК, iOS и Android. В нем добавлены будет добавлен Пожиратель Луны, пятизвездочный персонаж, следующий по Пути Разрушения, и Фу Сюань, пятизвездочный Квантовый персонаж, следующий по Пути Сохранения.
Среди других нововведений - переулок Ауруматонов, новая область, которую игроки могут оживить для получения наград и дополнений к Виртуальной Вселенной.
Более подробная информация о новых персонажах появится в ближайшие дни. Honkai: Star Rail также будет представлена на Gamescom, поэтому, возможно, будет объявлена дата выхода версии для PS5, которая выйдет в 4 квартале 2023 года.
Годнота подъехала! Жду не дождусь новых локаций и квестов. Игра очень классная. Разрабамы молодцы. Очень уж быстро обновы выходят.
Персонажи побоку, да и после Кафки уже ресурсов нет.
А вот локация, квесты и новые враги это интересно.