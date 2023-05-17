Новый геймплейный ролик Honkai: Star Rail демонстрирует умения персонажа Цзын Юань ©

Масштабное обновление для Honkai: Star Rail подбирается все ближе, поэтому компания HoYoverse продолжает подогревать интерес игроков роликами. В новом видео они наглядно представили все умения и возможности грядущего персонажа по имени Цзын Юань, который придерживается Пути "Эрудиция" и способен наносить мощный электрический урон.

Рассмотрим умения подробнее: