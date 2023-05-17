Новый геймплейный ролик Honkai: Star Rail демонстрирует умения персонажа Цзын Юань

Масштабное обновление для Honkai: Star Rail подбирается все ближе, поэтому компания HoYoverse продолжает подогревать интерес игроков роликами. В новом видео они наглядно представили все умения и возможности грядущего персонажа по имени Цзын Юань, который придерживается Пути "Эрудиция" и способен наносить мощный электрический урон.
Рассмотрим умения подробнее:
- Базовая атака "Сияющий рассвет" наносит 50% от силы атаки героя по выбранной цели.
- Навык "Раскалывающийся зенит" при использовании наносит массовый электрический урон и увеличивает количество ударов за одно действие Повелителя молний на два в следующем ходе.
- Сверхспособность "Несущий свет" наносит всем противникам электрический урон и увеличивает количество ударов за одно действие Повелителя молний на 3 в следующем ходе.
- Техника "Призыв духа". При использовании данной техники Повелитель молний наносит на три удара больше в первом ходе.
- Талант "Искоренение праны". В начале боя призывает Повелителя молний, который имеет базовую скорость 60 и базовое количество ударов за одно действие в размере трех ударов. Когда Повелитель Молний выполняет действие, его удары считаются бонус-атаками, в которых каждый удар наносит случайному противнику электрический урон, равный 82.5% от силы атаки Цзин Юаня, а также наносит соседним целям электрический урон, равный 25% от урона, нанесённого основной цели.
За одно действие количество ударов Повелителя молний может достигать десяти. Каждый раз, когда количество ударов за одно действие Повелителя молний увеличивается на 1 единицу, его скорость увеличивается на 10 единиц.
Этого беса пропущу, сервал есть)