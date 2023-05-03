Новый ролик Honkai: Star Rail посвятили истории мира и Эонам

Сегодня компания Hoyoverse выпустила новый трейлер своей популярной пошаговой ролевой игры Honkai: Star Rail.
Honkai: Star Rail - это в значительной степени сюжетно-ориентированная игра, а история вселенной довольно интересна и сложна. Сегодняшний трейлер посвящен именно этому, поскольку прорицательница предсказывает, что ждет нас за поворотом.
Бесчисленные падающие звёзды проносятся по ночному небу... Если вы сможете выбрать правильную, она исполнит ваше желание в тысячах далёких миров.
Среди вещей, представленных в трейлере, - Эоны, которые, по сути, являются богами, управляющими галактикой. Они играют очень важную роль, тем более что каждый персонаж связан с одним из их аспектов, который в основном представляет его класс.
Бесчисленные падающие звёзды проносятся по ночному небу... Если вы сможете выбрать правильную, она исполнит ваше желание в тысячах далёких миров.
Honkai: Star Rail - это однопользовательская бесплатная пошаговая ролевая игра, доступная для ПК через отдельный клиент и Epic Games Store поверх iOS и Android.
то есть сейчас нет продолжения квеста сюжетного? а то я подумал что это баг
Недавно я поливала Хонкай помоями. Беру свои слова обратно. Игра на деле оказалась ничё так. Я аж позабыла про Геншин на целых 4 дня, играя в Хонкай. Прошла весь сюжет, который есть. Лор игры, персонажи, история, геймплей (лучший из jrpg что я видела) смотрятся достойно.
За аниме всегда дизлайк, извините :(
Только геи аниме любят.
Чем вам аниме не угодили ? или вы из тех кто не смотрел но осуждаю ?
васяну ониме не нравится hah
Аниме для самых настоящих геев.
Последнее верно
Очень ошибочное мнение есть норм жизненных аниме лучше чем фильмы
Может быть... Но играть в аниме игры/аниме моды это позор.