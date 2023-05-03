Новый ролик Honkai: Star Rail посвятили истории мира и Эонам ©

Сегодня компания Hoyoverse выпустила новый трейлер своей популярной пошаговой ролевой игры Honkai: Star Rail.

Honkai: Star Rail - это в значительной степени сюжетно-ориентированная игра, а история вселенной довольно интересна и сложна. Сегодняшний трейлер посвящен именно этому, поскольку прорицательница предсказывает, что ждет нас за поворотом.

Бесчисленные падающие звёзды проносятся по ночному небу... Если вы сможете выбрать правильную, она исполнит ваше желание в тысячах далёких миров.

Среди вещей, представленных в трейлере, - Эоны, которые, по сути, являются богами, управляющими галактикой. Они играют очень важную роль, тем более что каждый персонаж связан с одним из их аспектов, который в основном представляет его класс.

Бесчисленные падающие звёзды проносятся по ночному небу... Если вы сможете выбрать правильную, она исполнит ваше желание в тысячах далёких миров.

Honkai: Star Rail - это однопользовательская бесплатная пошаговая ролевая игра, доступная для ПК через отдельный клиент и Epic Games Store поверх iOS и Android.