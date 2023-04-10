Новый трейлер Honkai: Star Rail, от разработчиков Genshin Impact, демонстрирует персонажа Химеко ©

Сегодня компания HoYoverse показала еще один трейлер для своей предстоящей пошаговой ролевой игры Honkai: Star Rail, посвященный одному из персонажей.

В трейлере показана Химеко, пятизвездочный персонаж огненного типа, озвученная Сиа Корт на английском языке и Рие Танака на японском. Вы можете знать некоторых персонажей в Final Fantasy 14, Нохиме в Nioh 2, Лизу в Genshin Impact, Мицуру Кириджо в Persona 3, Нептуна в Hyperdimension Neptunia, и множество других ролей.

Вы можете посмотреть английский трейлер ниже и японский на официальном канале, если предпочитаете услышать голос Танаки.

Honkai: Star Rail выйдет для ПК через Epic Games Store, iOS и Android 26 апреля.