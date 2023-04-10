Honkai: Star Rail 26.04.2023
7.1 48 оценок

Новый трейлер Honkai: Star Rail, от разработчиков Genshin Impact, демонстрирует персонажа Химеко

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butcher69
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Сегодня компания HoYoverse показала еще один трейлер для своей предстоящей пошаговой ролевой игры Honkai: Star Rail, посвященный одному из персонажей.

В трейлере показана Химеко, пятизвездочный персонаж огненного типа, озвученная Сиа Корт на английском языке и Рие Танака на японском. Вы можете знать некоторых персонажей в Final Fantasy 14, Нохиме в Nioh 2, Лизу в Genshin Impact, Мицуру Кириджо в Persona 3, Нептуна в Hyperdimension Neptunia, и множество других ролей.

Вы можете посмотреть английский трейлер ниже и японский на официальном канале, если предпочитаете услышать голос Танаки.

Honkai: Star Rail выйдет для ПК через Epic Games Store, iOS и Android 26 апреля.

Трейлеры
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Ульта но не без проблем
Ульта но не без проблем
Комментарии: 2
Ваш комментарий
ТараканчЕг

Надеюсь, игра не быстро надоест. Геншин вот надоел к примеру.

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Ds_Raider

Надоест, потому что контент ограничен. В эту игру, как и в гену, реально надо играть от патча к патчу и заходить слить смолу/сделать дейлики. Тут будет тоже самое

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