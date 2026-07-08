Новый трейлер Honkai: Star Rail раскрывает трагичную историю Химеко и прошлое Звёздного экспресса

HoYoverse опубликовала новый сюжетный трейлер Honkai: Star Rail, посвящённый Химеко и Мотоко. Видео раскрывает новые детали истории Звёздного экспресса, Безымянных и событий, связанных с путём Освоения.

В центре ролика — рассказ Мотоко о собственном прошлом. Героиня вспоминает тяжёлое детство и жизнь с проклятием, постепенно разрушающим её тело. Осознание неизбежного конца лишило её надежды на будущее, однако история приобретает более вдохновляющий оттенок благодаря урокам Химеко.

Кроме того, трейлер расширяет лор игры, рассказывая о Пегане — родине Эона Освоения Акивили, а также о событиях после падения Звёздного экспресса, когда часть его последователей покинула состав. В видео также упоминаются загадочный гигант, «преследующий звёзды», и легендарный Фалькон — юноша, сумевший объединить людей, чтобы вновь открыть Звёздный путь и вернуть миру идеалы Освоения. Новое видео продолжает постепенно раскрывать одну из самых важных сюжетных линий Honkai: Star Rail.