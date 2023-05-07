Honkai: Star Rail 26.04.2023
7.4 139 оценок

Новый трейлер Honkai: Star Rail рассказывает об истории Альянса Сяньчжоу и семи генералах-арбитрах

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butcher69
Новости

Сегодня разработчик Honkai: Star Rail компания HoYoverse выпустила новый трейлер, посвященный истории популярной бесплатной ролевой игры.

На этот раз мы узнаем больше об истории Альянса Сяньчжоу, одной из фракций, с которой вы познакомитесь в игре после завершения сюжета на первой планете. В частности, мы узнаем о семи генералах-арбитрах, включая Цзин Юаня, которого мы встречаем во время приключения на Лофу Сяньчжоу.

Honkai: Star Rail - это пошаговая ролевая игра, в которую можно играть бесплатно в одиночном режиме. Она доступна для ПК через отдельный клиент и Epic Games Store, а также на устройствах iOS и Android. Хотя разработчики заявили, что они работают над портами для платформ PlayStation, они пока недоступны. Хотя разработчики упомянули, что эти порты будут выпущены в ближайшее время, конкретная дата релиза пока не объявлена.

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Язык фактов: Honkai: Star Rail преуспеет
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Indigo Night

ой бл теперь будут кормить этими генералами год, пока всех в банеры не запихнут.

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