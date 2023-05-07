Новый трейлер Honkai: Star Rail рассказывает об истории Альянса Сяньчжоу и семи генералах-арбитрах ©

Сегодня разработчик Honkai: Star Rail компания HoYoverse выпустила новый трейлер, посвященный истории популярной бесплатной ролевой игры.

На этот раз мы узнаем больше об истории Альянса Сяньчжоу, одной из фракций, с которой вы познакомитесь в игре после завершения сюжета на первой планете. В частности, мы узнаем о семи генералах-арбитрах, включая Цзин Юаня, которого мы встречаем во время приключения на Лофу Сяньчжоу.

Honkai: Star Rail - это пошаговая ролевая игра, в которую можно играть бесплатно в одиночном режиме. Она доступна для ПК через отдельный клиент и Epic Games Store, а также на устройствах iOS и Android. Хотя разработчики заявили, что они работают над портами для платформ PlayStation, они пока недоступны. Хотя разработчики упомянули, что эти порты будут выпущены в ближайшее время, конкретная дата релиза пока не объявлена.