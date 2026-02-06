Обновление 4.0 для Honkai: Star Rail подарит игрокам легендарных героев бесплатно

К выходу версии 4.0 Honkai: Star Rail разработчики подготовили щедрый подарок для всех игроков: теперь каждый сможет выбрать одного из семи легендарных персонажей абсолютно бесплатно. Об этом сообщили в ходе официальной трансляции, подчеркнув, что это необычная акция, ведь обычно бесплатные персонажи ограничиваются стандартными героями.

В списке доступны персонажи из временного баннера, включая популярных героев Искорку и Кафку. Полный перечень: Цзин Юань, Кафка, Искорка, Пожиратель Луны, Цзинлю, Ахерон и Авантюрин. Игроки смогут подобрать героя, который лучше всего дополнит их состав и стиль игры, не тратя внутриигровую валюту.

Кроме бесплатного персонажа, после релиза 4.0 пользователи получат новый скин для Жуань Мэй и ряд других бонусов. А пока что разработчики подготовили три промокода, позволяющие получить 300 звёздного нефрита, что даст дополнительный стартовый ресурс для улучшения героев.

Таким образом, Honkai: Star Rail 4.0 обещает стать не только крупным обновлением с новыми мирами и событиями, но и отличной возможностью для игроков расширить свою коллекцию легендарных персонажей без затрат, что делает релиз особенно привлекательным для новичков и ветеранов.