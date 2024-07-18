Опубликованы промо-арты Моцзэ и Линши из патча 2.5 для Honkai: Star Rail

Авторы игры RPG Honkai: Star Rail предлагают нам ознакомиться с промо-артами персонажей Моцзэ и Линши, которые будут добавлены в игру после обновления 2.5.

Моцзэ – тихий четырехзвездочный герой и теневой страж Яоцина. Он эксперт по разведке, всегда действует в одиночку и остается в тени. Кроме того, у него есть знания об убийствах и стремление к чистоте.

Линша – умная и талантливая пятизвездочная героиня, новый Мастер котла в Комиссии по алхимии на Лофу Сяньчжоу. Она целительница с острым обонянием, которое она использует для распознавания болезней и успокоения разума.

Линша легко справляется с конфликтными ситуациями и всегда остается спокойной. Релиз обновления 2.5, возможно, состоится в сентябре.