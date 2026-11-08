"Победи босса самим боссом" - Honkai: Star Rail получила безумный трейлер Эона Ахи

HoYoverse представила новый трейлер Honkai: Star Rail, посвящённый Эону Радости Ахе. Ролик под названием «Пусть летит кубик» демонстрирует непредсказуемый характер персонажа и его весьма своеобразный подход к сражениям.

В центре внимания оказывается очередной «гениальный план», суть которого звучит предельно просто: чтобы победить босса, нужно ударить его другим боссом. Эта необычная тактика даже получила собственное название — «Босс против босса».

Трейлер выдержан в характерном для Ахи духе абсурдного юмора, где привычные правила уступают место хаосу и неожиданным поворотам. Помимо самого Эона, в ролике фигурируют Первопроходец, Ликург, Серебряный Волк и Ахерон.

Новый ролик продолжает знакомить поклонников Honkai: Star Rail с Ахой — загадочным Эоном, для которого развлечения и непредсказуемость важнее любых условностей. При этом подробностей о возможном появлении Ахи в качестве игрового персонажа разработчики не раскрыли.