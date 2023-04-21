Предрелизный трейлер Honkai: Star Rail от авторов Genshin Impact ©

Создатели Genshin Impact представили новый трейлер своего следующего проекта Honkai: Star Rail, который выйдет 26 апреля. Предзагрузка игры стартует 23 апреля — она будет доступна на ПК, Android и iOS-устройствах, а позже игра заглянет и на консоли

Honkai: Star Rail обещает сочетать в себе открытый мир приключений и красочный дизайн персонажей из Genshin Impact с пошаговой механикой боя, что, как надеются авторы игры, позволит Honkai Star Rail выделиться и сосуществовать с Genshin, не пересекаясь с ней слишком тесно.