Honkai: Star Rail 26.04.2023
7.1 55 оценок

Предрелизный трейлер Honkai: Star Rail от авторов Genshin Impact

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butcher69
Новости

Создатели Genshin Impact представили новый трейлер своего следующего проекта Honkai: Star Rail, который выйдет 26 апреля. Предзагрузка игры стартует 23 апреля — она будет доступна на ПК, Android и iOS-устройствах, а позже игра заглянет и на консоли

Honkai: Star Rail обещает сочетать в себе открытый мир приключений и красочный дизайн персонажей из Genshin Impact с пошаговой механикой боя, что, как надеются авторы игры, позволит Honkai Star Rail выделиться и сосуществовать с Genshin, не пересекаясь с ней слишком тесно.

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