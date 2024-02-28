Представлена эротическая фигурка с Кафкой, Химеко и Серебряным Волком из Honkai: Star Rail

Компания Maruko Studio представила новую коллекционную фигурку, основанную на персонажах популярной игры Honkai: Star Rail, с эротическим уклоном. За впечатляющую сумму в 51 700 рублей покупатели могут приобрести голые версии Кафки, Химеко и Серебряного Волка.

Производитель выложил три изображения, позволяющие более детально рассмотреть каждую героиню. Информации о размере фигурки и дате ее выхода пока нет.

Авторы игры Honkai: Star Rail ранее представили трейлер, в котором была показана новая героиня - Искорка.