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Honkai: Star Rail 26.04.2023
Ролевая, Мультиплеер, Пошаговая, От третьего лица, Аниме
7.8 399 оценок

Представлена эротическая фигурка с Кафкой, Химеко и Серебряным Волком из Honkai: Star Rail

Simple Jack
Новости

Компания Maruko Studio представила новую коллекционную фигурку, основанную на персонажах популярной игры Honkai: Star Rail, с эротическим уклоном. За впечатляющую сумму в 51 700 рублей покупатели могут приобрести голые версии Кафки, Химеко и Серебряного Волка.

Производитель выложил три изображения, позволяющие более детально рассмотреть каждую героиню. Информации о размере фигурки и дате ее выхода пока нет.

Авторы игры Honkai: Star Rail ранее представили трейлер, в котором была показана новая героиня - Искорка.

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