Представлена красивая анимационная короткометражка Honkai: Star Rail ©

Компания HoYoverse продолжает подогревать интерес игроков к свежему обновлению Honkai: Star Rail, которое принесет в игру множество нововведений. В честь приближающего патча разработчики опубликовали специальную анимационную короткометражку. Ролик посвящен Дань Хэну и его перерождению в Пожирателя Луны.

Производством короткометражки занималась лично HoYoverse через своё внутреннее подразделение miHoYo Anime. Как сообщается, при создании этого ролика на помощь авторам Honkai: Star Rail пришли такие известные опытные студии, как Fantasier Animation и RED DOG. Они уже неоднократно помогали с роликами для Genshin Impact и прямо сейчас совместно работают над аниме-сериалом по мотивам этой игры.

Эффектный ролик готовит нас к появлению нового играбельного героя Дань Хэна: Пожиратель Луны в Honkai: Star Rail. Он появится в игре вместе с обновлением до версии 1.3, где также была обновлена система энергии Основания и внесены другие изменения. С некоторыми подробностями патча вы можете ознакомиться в отдельном посте. Обновление для Honkai: Star Rail выйдет уже завтра — 30 августа.