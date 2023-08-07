Представлены особенности нового героя для Honkai: Star Rail ©

Ещё в прошлом месяце популярная пошаговая ролевая игра Honkai: Star Rail была обновлена до версии 1.2, где появилась масса нового контента для игроков. Разработчики проекта из студии HoYoverse не сидят сложа руки и уже готовят следующее нововведение для игры — им станет играбельный персонаж по имени Лука. В недавнем официальном блоге авторы раскрыли некоторые его главные особенности.

Лука в мире Honkai: Star Rail — настоящий представитель Дикого Огня из Подземья и одновременно действующий чемпион Бойцовского клуба. Он в совершенстве овладел разными стилями единоборств и теперь способен повышать мощь своих ударов с помощью механической руки, которая в полной мере раскрывает его потенциал силы.

Навыки героя наносят противникам физический урон и накладывают статус "Трещина". Талант Луки дает ему возможность использовать Энергию для улучшения базовых атак, которые наносят повышенный урон. Его сверхспособность позволяет совершить мощный рывок и нанести колоссальный урон по цели. Лука использует свою силу, чтобы защитить окружающих людей и старается дарить другим надежду на лучшее.

Лука станет вторым играбельным персонажем в патче 1.2 для Honkai: Star Rail. Релиз нового героя состоится уже завтра — 9 августа на ПК и мобильных платформах.