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Honkai: Star Rail 26.04.2023
Ролевая, Мультиплеер, Пошаговая, От третьего лица, Аниме
7.8 435 оценок

Раскрыты подробности обновления "Прощай, Пенакония" для Honkai: Star Rail

Simple Jack
Новости

Компания miHoYo провела прямую трансляцию, посвященную обновлению 2.3 «Прощай, Пенакония» для Honkai: Star Rail. В игру добавят новые задания, персонажей и механики.

По сюжету экипаж «Звездного экспресса» во главе с игроком отправится на борт «Лучезарного шпата» и примет участие в переговорах между кланами. К персонажам присоединятся два пятизвездочных героя — Светлячок и Яшма.

В обновлении изменят режим «Виртуальная вселенная». В нем появится новая функция масштабирования значений: игроки смогут менять и использовать персонажей. Можно объединять благословения двух Путей, пересоздавать группу и проходить испытание повторно. Также в Honkai: Star Rail появится новая мини-игра «Бумажная дуэль».

Помимо этого, разработчики опубликовали свежие промокоды Honkai: Star Rail. Их можно активировать на сайте до 8 июня:

  • 3AJUD36P766B;
  • DA3VV367PP7X;
  • QB3DC36PP673.

Обновление 2.3 для Honkai: Star Rail выйдет 19 июня 2024 года.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Lorenzo Lamas

Круто ,обожаю эту вселенную !!!

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