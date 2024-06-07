Раскрыты подробности обновления "Прощай, Пенакония" для Honkai: Star Rail

Компания miHoYo провела прямую трансляцию, посвященную обновлению 2.3 «Прощай, Пенакония» для Honkai: Star Rail. В игру добавят новые задания, персонажей и механики.

По сюжету экипаж «Звездного экспресса» во главе с игроком отправится на борт «Лучезарного шпата» и примет участие в переговорах между кланами. К персонажам присоединятся два пятизвездочных героя — Светлячок и Яшма.

В обновлении изменят режим «Виртуальная вселенная». В нем появится новая функция масштабирования значений: игроки смогут менять и использовать персонажей. Можно объединять благословения двух Путей, пересоздавать группу и проходить испытание повторно. Также в Honkai: Star Rail появится новая мини-игра «Бумажная дуэль».

Помимо этого, разработчики опубликовали свежие промокоды Honkai: Star Rail. Их можно активировать на сайте до 8 июня:

3AJUD36P766B;

DA3VV367PP7X;

QB3DC36PP673.

Обновление 2.3 для Honkai: Star Rail выйдет 19 июня 2024 года.