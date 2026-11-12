Razer и HoYoverse представили игровую коллекцию Honkai: Star Rail: кресло, клавиатура, мышь и гарнитура

После коллабораций с Genshin Impact и Zenless Zone Zero, Razer продолжила сотрудничество с HoYoverse. Новая коллекция вдохновлена Серебряным Волком LV.999 — непобедимым игроком из Honkai: Star Rail. По словам Эдди Тана, глобального руководителя подразделения товаров для образа жизни Razer, сотрудничество призвано перенести «гениальный хакерский стиль» персонажа в физический мир.

Что вошло в коллекцию

Razer Iskur V2 X NewGen — Honkai: Star Rail Edition — игровое кресло с эргономичной поддержкой, рассчитанное на длительные сессии.

— игровое кресло с эргономичной поддержкой, рассчитанное на длительные сессии. Razer BlackWidow V4 TKL HyperSpeed — Honkai: Star Rail Edition — компактная беспроводная клавиатура без цифрового блока с низкой задержкой HyperSpeed и подсветкой Chroma RGB.

— компактная беспроводная клавиатура без цифрового блока с низкой задержкой HyperSpeed и подсветкой Chroma RGB. Razer Viper V3 Pro SE — Honkai: Star Rail Edition — сверхлёгкая беспроводная киберспортивная мышь.

— сверхлёгкая беспроводная киберспортивная мышь. Razer BlackShark V3 X HyperSpeed — Honkai: Star Rail Edition — беспроводная гарнитура с турнирным звуком. При включении воспроизводится эксклюзивная голосовая реплика Серебряного Волка.

Все устройства получили эксклюзивное оформление, отражающее стиль персонажа, и сочетают его с производительностью турнирного уровня. Покупатели также получат внутриигровые награды для Honkai: Star Rail.

Razer уже выпускала тематические коллекции по вселенным HoYoverse. Новая линейка ориентирована на фанатов игры, коллекционеров и геймеров, которые хотят оформить рабочее место в едином стиле. Точные цены, дата старта продаж и список внутриигровых бонусов будут объявлены позже.