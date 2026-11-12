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Honkai: Star Rail 26.04.2023
Ролевая, Мультиплеер, Пошаговая, От третьего лица, Аниме
7.5 613 оценок

Razer и HoYoverse представили игровую коллекцию Honkai: Star Rail: кресло, клавиатура, мышь и гарнитура

KoRnEr KoRnEr

После коллабораций с Genshin Impact и Zenless Zone Zero, Razer продолжила сотрудничество с HoYoverse. Новая коллекция вдохновлена Серебряным Волком LV.999 — непобедимым игроком из Honkai: Star Rail. По словам Эдди Тана, глобального руководителя подразделения товаров для образа жизни Razer, сотрудничество призвано перенести «гениальный хакерский стиль» персонажа в физический мир.

Razer представила "Снаряжение Genshin Impact Edition" - стилизованные под игру кресло, мышка и коврик
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Что вошло в коллекцию

  • Razer Iskur V2 X NewGen — Honkai: Star Rail Edition — игровое кресло с эргономичной поддержкой, рассчитанное на длительные сессии.
  • Razer BlackWidow V4 TKL HyperSpeed — Honkai: Star Rail Edition — компактная беспроводная клавиатура без цифрового блока с низкой задержкой HyperSpeed и подсветкой Chroma RGB.
  • Razer Viper V3 Pro SE — Honkai: Star Rail Edition — сверхлёгкая беспроводная киберспортивная мышь.
  • Razer BlackShark V3 X HyperSpeed — Honkai: Star Rail Edition — беспроводная гарнитура с турнирным звуком. При включении воспроизводится эксклюзивная голосовая реплика Серебряного Волка.

Все устройства получили эксклюзивное оформление, отражающее стиль персонажа, и сочетают его с производительностью турнирного уровня. Покупатели также получат внутриигровые награды для Honkai: Star Rail.

Razer уже выпускала тематические коллекции по вселенным HoYoverse. Новая линейка ориентирована на фанатов игры, коллекционеров и геймеров, которые хотят оформить рабочее место в едином стиле. Точные цены, дата старта продаж и список внутриигровых бонусов будут объявлены позже.

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