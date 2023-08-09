Разнообразные умения смертоносной Кафки в геймплейном трейлере Honkai: Star Rail ©

Сегодня в Honkai: Star Rail выходит новая гача с очаровательной и смертоносной Охотницей за Стелларонами, Кафкой, и в честь этого события появился новый трейлер.

В отличие от вчерашнего ролика, который был скорее вводным, сегодняшний трейлер демонстрирует, на что способна Кафка в пошаговых боях игры. Она, безусловно, выглядит как пятизвездочный электрический персонаж, идущий по пути Небытия.

К сожалению, судя по всему, Кафка не сможет натравливать врагов друг на друга, как это делала она, когда мы с ней сражались, но, полагаю, это было бы уже слишком.

Honkai: Star Rail - это бесплатная пошаговая ролевая игра, которая в настоящее время доступна для ПК через отдельный клиент и Epic Games Store, а также для устройств на базе iOS и Android. Компания HoYoverse уже объявила о том, что работает над портом игры для PlayStation 5, однако конкретная дата выхода, кроме "Q4 2023", пока не сообщается.