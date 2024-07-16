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Honkai: Star Rail 26.04.2023
Ролевая, Мультиплеер, Пошаговая, От третьего лица, Аниме
7.8 445 оценок

Разработчики Honkai: Star Rail опубликовали промо-арт Фэйсяо из патча 2.5

Simple Jack
Новости

Появился промо-арт Фэйсяо для RPG Honkai: Star Rail. Этот пятизвездочный генерал станет доступен после выхода обновления 2.5. Релиз обновления 2.4 "Поединок под лазурным небосводом" ожидается в конце июля. Команда уже делится материалами по патчу 2.5.

Сегодня опубликован промо-арт героини Фэйсяо, известной как "Соколиная Мощь". Эта независимая девушка владеет множеством боевых искусств и известна как Великий генерал. Страдает от лунного озверения. Если не поймает всех Мерзостей, станет своим единственным врагом.

Выход обновления 2.5 возможно в сентябре.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Кей Овальд

Очень няша. В сюжете скорей всего будет интересно.

А вот крутить я её точно не буду.

0
Jarvis666

Вроде и придумывают разных персонажей, но всë равно они всё какие-то однотипные

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Hog2012

Ну, потому что в их основе лежит ограниченное количество моделей персонажей.

0
Hog2012

После пустого 2.4, версия 2.5 прям с козырей заходит.

0
AngrySukaFox

Жду пробужденную Тинъюнь, так что скип

0