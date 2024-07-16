Разработчики Honkai: Star Rail опубликовали промо-арт Фэйсяо из патча 2.5

Появился промо-арт Фэйсяо для RPG Honkai: Star Rail. Этот пятизвездочный генерал станет доступен после выхода обновления 2.5. Релиз обновления 2.4 "Поединок под лазурным небосводом" ожидается в конце июля. Команда уже делится материалами по патчу 2.5.

Сегодня опубликован промо-арт героини Фэйсяо, известной как "Соколиная Мощь". Эта независимая девушка владеет множеством боевых искусств и известна как Великий генерал. Страдает от лунного озверения. Если не поймает всех Мерзостей, станет своим единственным врагом.

Выход обновления 2.5 возможно в сентябре.