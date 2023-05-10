Разработчики Honkai: Star Rail представили эффектный короткометражный анимационный фильм ©

Компания HoYoverse продолжает отмечать крайне успешный запуск бесплатной космической фэнтезийной ролевой игры Honkai: Star Rail. На этот раз создатели игры замахнулись на кинематограф короткого метра. Разработчики опубликовали в открытый доступ четырехминутный короткометражный анимационный фильм, который получился весьма зрелищным. Картины повествует о величайшем сражении ученика против своего учителя, показывая их взаимоотношения в прошлом.

7380 год по звёздному календарю - Цзинлю, поражённая Марой мастер меча Лофу, ускользает из Приюта звёздных яликов, прорубает себе путь сквозь Облачных рыцарей, которым было поручено поймать её, и исчезает в тумане истории.

8096 год по звёздному календарю - молодой солдат Яньцин становится знаменитым благодаря турниру, организованному Обителью божественного предвидения, и получает звание лейтенанта Облачных рыцарей.



«Жизнь словно яркая вспышка, и чарка вина - единственное тому утешение».

— из описания к анимационной короткометражке.

Примечательно, что анимация занималась непосредственно одна из студий HoYoverse. Как сообщается, к созданию короткометражки приложили руки специалисты из miHoYo Anime, Fantasier Animation и Studio ppuri, которые ранее занимались постановочными роликами для игр компании. С таким уровнем постановки они бы могли без труда создать аниме по Genshin Impact, которым занимается другая студия.

Honkai: Star Rail доступна для ПК через загрузку клиента и Epic Games Store, iOS через App Store и Android через Google Play. Версии для PlayStation 5 и PlayStation 4 должны выйти позже.