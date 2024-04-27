Разработчики Honkai: Star Rail представили трейлер грядущего обновления 2.2

Разработчики Honkai - Star Rail выпустили трейлер к грядущему обновлению 2.2. Оно называется «Пробудись — рыдай!» Обновление выйдет 8 мая.

Обновление добавит в игру двух новых пятизвездочных персонажей - певицу Зарянку и киборга Бутхилла, а также завершит приключения вокруг Пенаконии.

Самих персонажей, кстати, можно увидеть в тематическом трейлере.

"Прелюдия снов, полных воспоминаний, её конец - забвение."

Обновление также позволяет играть знакомыми пятизвездочными героями Топазом и Счетоводом, а также Фу Суань, которые доступны в новом событии Прыжок.

В то же время игроки смогут исследовать новые локации, такие как Риф Потока Снов и местный Большой театр, который появится в продолжении основной сюжетной линии. Путешественники также посетят "Фестиваль гармонии", где их ждет Великий Септимий, "Хор Равновесия".