Разработчики Honkai: Star Rail в специальном ролике знакомят игроков с героиней Зеле

Разработчики Genshin Impact наконец-то выпустили свой новый проект — Honkai: Star Rail с космическими приключениями на Астральном экспрессе и пошаговыми боями. Пока новинка собирает рекордное количество активных пользователей, её авторы не собираются сидеть сложа руки. Дабы погрузить игроков в новый мир HoYoverse решили запустить серию специальных роликов "Ближе к звёздам", где будут знакомить игроков с персонажами и удивительным миром игры. Первый выпуск посвящен очаровательной Зеле.
Зеле — доблестная героиня родом из Ярило-VI, которая является активной участницей сопротивления под названием "Дикий Огонь". В бою девушка использует смертоносную косу и полагается на квантовый элемент. Она обладает высоким уроном по одиночной цели и может быть чрезвычайно полезной в бою из-за пассивной способности, которая дает её дополнительных ход после убийства врага.
Honkai Star Rail уже доступна для игры на ПК, а также мобильных платформах под управлением iOS и Android.
Жаль что нет в игре пвп режима ,для чего собирать топ персонажей только чтоб пройти пве компанию, ну такое себе, и то мне кажется в скором времени это станет скучно.Добавили бы режимы пвп для лучшего разнообразия в игре.Выпал с банера для новичка Вельт поиграл,но скучно.Но почему то всё равно тянет смотреть ролики про эту игру).
новая волна детейнытиков с пвп hah
А по твоей логике если мне нравится пвп и я бы это хотел увидеть в этой игре, значит я дитё и нытик, верно я тебя понял?)и да мне 39 лет если что
Чел, с такими мыслями ты становишься на путь исправления. Удаляй эту помойку, у неё нет будущего, нет перспектив там играть и качаться. Я когда играл в Геншин и выкачал очередного 5* героя, то подумал: "А зачем мне всë это? Просто чтобы увидеть большие цифорки урона в подземелье и убивать боссов за 10 секунд? " После этого я поиграл ещë недельку и навсегда ливнул с игры. Я хочу лишь поддержать твоë сообщение и сказать, что такие игры без пвп режима, рейтингов и рангов, заведомо мертвы и бесполезны. Если ты хоть на секунду задумался об удалении игры, то удаляй не задумываясь, столько времени съэкономишь))