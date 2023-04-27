Разработчики Honkai: Star Rail в специальном ролике знакомят игроков с героиней Зеле ©

Разработчики Genshin Impact наконец-то выпустили свой новый проект — Honkai: Star Rail с космическими приключениями на Астральном экспрессе и пошаговыми боями. Пока новинка собирает рекордное количество активных пользователей, её авторы не собираются сидеть сложа руки. Дабы погрузить игроков в новый мир HoYoverse решили запустить серию специальных роликов "Ближе к звёздам", где будут знакомить игроков с персонажами и удивительным миром игры. Первый выпуск посвящен очаровательной Зеле.

Зеле — доблестная героиня родом из Ярило-VI, которая является активной участницей сопротивления под названием "Дикий Огонь". В бою девушка использует смертоносную косу и полагается на квантовый элемент. Она обладает высоким уроном по одиночной цели и может быть чрезвычайно полезной в бою из-за пассивной способности, которая дает её дополнительных ход после убийства врага.

Honkai Star Rail уже доступна для игры на ПК, а также мобильных платформах под управлением iOS и Android.