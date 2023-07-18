Режим защиты глаз, новая механика и улучшение интерфейса: главные нововведения в новом патче для Honkai: Star Rail ©

Уже скоро Honkai: Star Rail получит следующее крупное обновление. В патче 1.2 разработчики добавят в игру еще одного играбельного персонажа и ряд новых внутриигровых событий с разнообразными наградами. Вместе с контентом для игры также заявлено появление других полезных нововведений, о которых подробно рассказали в miHoYo.

С этим обновлением в Honkai: Star Rail станет играть комфортнее благодаря новому режиму защиты глаз. Этот режим позволит снизить контраст и яркость большинства эффектов, что делает продолжительные сессии более комфортными для игроков с чувствительными глазами.

В обновлении 1.2 разработчики собираются оптимизировать событие "Планарный раскол". Теперь игроки будут получать двойные награды 12 раз за все время события, и игрокам больше не придется дожидаться ежедневного обновления наград. Кроме этого, патч приносит в Honkai: Star Rail новые функции бесед с персонажами, улучшение интерфейса во время сражений и механику "Совместные усилия". Новая механика позволит испытывать ряд персонажей еще до их получения, а также получать полезные награды за их прохождение.

Honkai: Star Rail будет обновлена до версии 1.2 уже завтра, 19 июля, на ПК и мобильных платформах.