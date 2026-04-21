Серебряный Волк бросает вызов системе: Honkai: Star Rail показала новую анимационную короткометражку

Разработчики Honkai: Star Rail выпустили новую анимационную короткометражку под названием «В эту игру вообще можно играть?», посвящённую Серебряному Волку — одной из ключевых героинь Охотников за Стелларонами.

В центре сюжета — виртуальное противостояние Серебряного Волка и Скрюллума. Конфликт начинается с взлома базы и разрушения аватара, что вызывает насмешливую реакцию Герты, но ситуация быстро выходит за рамки обычного цифрового поединка.

Чтобы переломить ход битвы, Серебряный Волк использует загадочный «картридж 999 уровня», который усиливает её возможности до непредсказуемого уровня. Однако эксперимент приводит к неожиданным последствиям, и виртуальная дуэль начинает развиваться совсем не по плану.

В диалогах подчёркивается, что речь идёт не просто о победе или поражении, а о самой природе игры и контроля над системой. При этом упоминается и загадочный Элио, который «не любит, когда кто-то меняет его планы», добавляя истории скрытую интригу.

Короткометражка продолжает расширять лор вселенной и показывает Серебряного Волка как персонажа, способного нарушать правила даже в рамках виртуальных миров.