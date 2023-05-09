Серебряный Волк, Лоча и Юконг появятся в Honkai: Star Rail вместе с патчем 1.1 ©

Недавно стало известно о том, каких героев стоит ожидать в грядущем обновлении Honkai: Star Rail. Патч под номером 1.1 привнесет в игру персонажей: Серебряный Волк, Лоча и Юконг, однако далеко не факт, что они будут доступны в одном баннере в первый же день. Касаемо выхода обновления, дата пока не названа, однако можно предположить, что случится это по окончанию нынешнего баннера, то есть примерно 7 июня.

Краткие описания героев грядущего обновления: