Honkai: Star Rail 26.04.2023
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Серебряный Волк, Лоча и Юконг появятся в Honkai: Star Rail вместе с патчем 1.1

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4efy
Новости

Недавно стало известно о том, каких героев стоит ожидать в грядущем обновлении Honkai: Star Rail. Патч под номером 1.1 привнесет в игру персонажей: Серебряный Волк, Лоча и Юконг, однако далеко не факт, что они будут доступны в одном баннере в первый же день. Касаемо выхода обновления, дата пока не названа, однако можно предположить, что случится это по окончанию нынешнего баннера, то есть примерно 7 июня.

Краткие описания героев грядущего обновления:

  • Пятизвездочный Серебряный волк относится к Пути "Небытие" и наносит квантовый урон. Главная задача героини - ослаблять своих противников, снижая броню и нанося немалое количество увечий.
  • Лоча также относится к пятизвездочным героям. Он придерживается Пути "Изобилие" и наносит мнимый урон. Судя по умениям, герой станет неплохой поддержкой для команды с возможностью лечения.
  • Касаемо Юконг, то помимо того, что это четырехзвездочный персонаж, известно мало. Вероятно, она станет относится к Пути "Гармония" и будет усиливать своих союзников.
Обновления
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