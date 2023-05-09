Серебряный Волк, Лоча и Юконг появятся в Honkai: Star Rail вместе с патчем 1.1

Недавно стало известно о том, каких героев стоит ожидать в грядущем обновлении Honkai: Star Rail. Патч под номером 1.1 привнесет в игру персонажей: Серебряный Волк, Лоча и Юконг, однако далеко не факт, что они будут доступны в одном баннере в первый же день. Касаемо выхода обновления, дата пока не названа, однако можно предположить, что случится это по окончанию нынешнего баннера, то есть примерно 7 июня.
Краткие описания героев грядущего обновления:
- Пятизвездочный Серебряный волк относится к Пути "Небытие" и наносит квантовый урон. Главная задача героини - ослаблять своих противников, снижая броню и нанося немалое количество увечий.
- Лоча также относится к пятизвездочным героям. Он придерживается Пути "Изобилие" и наносит мнимый урон. Судя по умениям, герой станет неплохой поддержкой для команды с возможностью лечения.
- Касаемо Юконг, то помимо того, что это четырехзвездочный персонаж, известно мало. Вероятно, она станет относится к Пути "Гармония" и будет усиливать своих союзников.
Юконг - сап-баффер.