Слух: по Honkai: Star Rail может выйти полнометражное аниме от студии MAPPA

В сети распространяется информация от инсайдеров о возможной работе над полнометражной аниме-адаптацией Honkai: Star Rail. Согласно этим данным, производством может заняться известная японская студия MAPPA, ответственная за такие проекты, как Магическая битва и Человек-бензопила.

Источники утверждают, что потенциальный проект является частью более крупного соглашения между HoYoverse и анимационной студией. Предполагаемой датой релиза называют третью годовщину игры, которая наступит в апреле 2026 года. На данный момент эта информация не имеет официального подтверждения от разработчиков или представителей студии и остается на уровне слухов.

Тем временем, анонсированное несколько лет назад аниме по Genshin Impact от студии Ufotable все еще находится в производстве без объявленной даты премьеры. Хотя с момента анонса новостей о сериале было немного, студия подтвердила, что работа над проектом ведется, а весной 2024 года выпустила короткометражный аниме-ролик, посвященный истории Предвестницы Арлекино.