Смертоносная и прекрасная Кафка в трейлере Honkai: Star Rail ©

Кафка, несомненно, один из самых ожидаемых персонажей Honkai: Star Rail, и ее гача появится очень и очень скоро.

Многие фанаты ждали ее появления в качестве игрового персонажа с весьма заметным нетерпением, и разве можно их в этом винить? Кафка не только смертоносна и красива, как и полагается идеальной злодейке в RPG, но и очень важна для сюжета, играя главную роль с самого первого эпизода.

Ее гача будет доступна с завтрашнего дня, 9 августа, и я готов поспорить, что несметные миллионы звездных нефритов (и целая куча реальных денег) будут потрачены на то, чтобы получить ее. Кошельки очень, очень сильно пострадают.

Гача Кафки знаменует собой начало второго этапа версии 1.2 Honkai: Star Rail, следующего за другим очень популярным персонажем - Блэйдом.

Honkai: Star Rail - бесплатная пошаговая ролевая игра. Она доступна для ПК через отдельный клиент и магазин Epic Games Store, а также для устройств на базе iOS и Android. Хотя разработчики заявили о том, что работают над портом игры для PlayStation 5, конкретная дата выхода, кроме "Q4 2023", пока не сообщается.