СМИ: Honkai Star Rail уже заработала на мобильном рынке свыше 120 млн долларов ©

По данным Appmagic, менее чем за четыре недели Honkai: Star Rail принесла Hoyoverse более $120 млн на iOS и Android.

В среднем мобильное издание Honkai: Star Rail зарабатывает около $4,6 млн в день, сообщает Appmagic. 18 мая был самым результативным днем на сегодняшний день, заработав $7,9 млн за 24 часа.

Разделение доходов по рынкам показывает, что лидирует Китай с $41,2 млн, за ним следуют Япония ($31,5 млн), США ($17,8 млн), Южная Корея ($9,2 млн) и Тайвань ($3,9). Гонконг, Германия, Сингапур, Канада и Малайзия завершают первую десятку стран по доходам.

Китай лидирует по количеству скачиваний по территории с 4,9 млн. на сегодняшний день, за ним следуют США (2,2 млн.), Япония (1,7 млн.), Россия (1,1 млн.) и Вьетнам (960 тыс.). Бразилия, Индонезия, Южная Корея, Таиланд и Филиппины завершают первую десятку рынков по количеству установок.

Разделение платформ по доходам показывает, что $84,7 млн. из потраченных на сегодняшний день средств приходится на iOS; остальная часть - $36,5 млн. приходится на Android. Количество загрузок из Google Play на данный момент составляет 9,2 млн, а через App Store было установлено 11,4 млн приложений.

Эти показатели не дотягивают до уровня Genshin Impact, которая заработала около $160 млн. за первые четыре недели. Но они не так уж и далеки.