Состоялся релиз пошаговой ролевой игры Honkai: Star Rail - в сети появились геймплейные ролики

Компания HoYoverse прославилась благодаря Genshin Impact. Теперь они представили новую игру Honkai: Star Rail на ПК и мобильных устройствах, а версии для PS4 и PS5 появятся только позже. Когда именно это произойдет, пока неизвестно.
В Honkai: Star Rail мы путешествуем по галактике на Астральном экспрессе, следуя по пути, который когда-то прошел Аён. Это существа, которые конструируют реальность и стирают звезды. Во время путешествия мы можем открыть для себя различные миры.
Отдельные планеты не связаны друг с другом напрямую, но каждая из них предлагает открытый мир. В каждом мире есть подземелья, в которых вас ждут головоломки, сражения и лабиринты. Подземелья можно проходить с помощью различных персонажей, каждый из которых имеет свой тип и путь.
В отличие от Genshin Impact, сражения в Honkai: Star Rail пошаговые. Есть даже возможность позволить сражениям проходить полностью самостоятельно с помощью функции автобоя.
В честь запуска в игре пройдет ряд ивентов с подарками, подробности вы можете узнать здесь.
Поиграл часок, вообще не зацепила. Душнилово еще то, особенно боёвка и разрабы это прекрасно понимали. Наверное поэтому и добавили авто битву, чтобы от скуки игрок пока сходил чаёк заварил, пока игра сама в себя играет.))
Я надеюсь озвучку там можно выключить. А то чую будут напрягать эти постоянные комментарии в бою.
Ну, как я и ожидал, игра получилась ещë тягомотнее Геншина. Собственно почти всё пошаговые игры такие))
Нет.