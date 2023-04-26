Состоялся релиз пошаговой ролевой игры Honkai: Star Rail - в сети появились геймплейные ролики ©

Компания HoYoverse прославилась благодаря Genshin Impact. Теперь они представили новую игру Honkai: Star Rail на ПК и мобильных устройствах, а версии для PS4 и PS5 появятся только позже. Когда именно это произойдет, пока неизвестно.

В Honkai: Star Rail мы путешествуем по галактике на Астральном экспрессе, следуя по пути, который когда-то прошел Аён. Это существа, которые конструируют реальность и стирают звезды. Во время путешествия мы можем открыть для себя различные миры.

Отдельные планеты не связаны друг с другом напрямую, но каждая из них предлагает открытый мир. В каждом мире есть подземелья, в которых вас ждут головоломки, сражения и лабиринты. Подземелья можно проходить с помощью различных персонажей, каждый из которых имеет свой тип и путь.

В отличие от Genshin Impact, сражения в Honkai: Star Rail пошаговые. Есть даже возможность позволить сражениям проходить полностью самостоятельно с помощью функции автобоя.

В честь запуска в игре пройдет ряд ивентов с подарками, подробности вы можете узнать здесь.