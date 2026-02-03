Союз антиразрушения: новое видео Honkai: Star Rail 4.0 знакомит с героями

Разработчики Honkai: Star Rail представили новое видео под названием «Инициатива Межзвездного мира: Союз антиразрушения», посвящённое обновлению 4.0. Ролик демонстрирует ключевых персонажей и задаёт масштабную сюжетную линию, разворачивающуюся после победы над Сталесклепом на Амфореусе.

Игрокам предстоит объединиться в Союз антиразрушения, чтобы защитить цивилизацию от новых угроз. В видео показаны герои, ведомые Освоением, Гармонией, Эрудицией, Сохранением и Охотой — каждый со своими уникальными способностями и ролями в предстоящей битве. Разработчики обещают, что встреча с новыми и старыми персонажами станет настоящим спектаклем, в котором будут задействованы экипаж экспресса, КММ, гильдия эрудитов, галактические рейнджеры и охотники за стелларонами.

Обновление 4.0 обещает погрузить игроков в эпичное межзвёздное приключение с новым контентом, героическими миссиями и яркими визуальными сценами, раскрывающими масштаб вселенной Honkai: Star Rail. Фанаты могут готовиться к грандиозной истории и участию в объединении цивилизаций против разрушительных сил.