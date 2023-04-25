Создатели Genshin Impact представили релизный трейлер Honkai: Star Rail ©

До выхода следующего проекта от создателей Genshin Impact остался всего день и сегодня компания HoYoverse показала релизный трейлер для своей предстоящей пошаговой ролевой игры.

Вы уже можете скачать игру для ПК прямо по этой ссылке и через Epic Games Store, мобильную версию для iOS и Android. Как обычно, начальная загрузка довольно мала, но затем вам придется загрузить игровые ресурсы, которые весят чуть более 10 Гб на ПК и 7 Гб на Android.

Honkai: Star Rail обещает сочетать в себе открытый мир приключений и красочный дизайн персонажей из Genshin Impact с пошаговой механикой боя, что, как надеются авторы игры, позволит Honkai Star Rail выделиться и сосуществовать с Genshin, не пересекаясь с ней слишком тесно.

Honkai: Star Rail выйдет для ПК через Epic Games Store, iOS и Android 26 апреля.