Honkai: Star Rail 26.04.2023
7.2 88 оценок

Создатели Honkai: Star Rail в новом ролике знакомят игроков с героиней Броня

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butcher69
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После того как Honkai: Star Rail наконец-то получила релиз, HoYoverse перешла к демонстрации первой волны персонажей, которых можно получить через гачу игры.

Разработчик представил трейлер, посвященный раскрытию способностей пятизвездочных героине, Броне.

Ходят слухи о следующей Верховной хранительнице, которая, похоже, оказалась в ловушке в Подземье. Попала ли она в плен Дикого Огня, или у будущей хранительницы есть бунтарская жилка? Никто не знает...

Броня - героиня Гармонии ветра, способная наносить большой урон, а также баффать своих союзников.

Honkai: Star Rail - это однопользовательская бесплатная пошаговая ролевая игра, доступная для ПК через stnd-alone клиент и Epic Games Store, а также для iOS и Android. Мы уже знаем, что порты для платформ PlayStation также находятся в разработке, но они еще не доступны, и хотя разработчики упомянули, что они скоро появятся, мы пока не знаем, когда они будут выпущены.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Nukemall

(под дворовой тыгдымц на гитаре) "плакал автомат, горела-плавилась Броня".

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