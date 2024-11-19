Специальная трансляция обновления 2.7 для Honkai: Star Rail пройдет в уже эту пятницу

Компания HoYoverse анонсировала стрим, посвященный предстоящему обновлению 2.7 для Honkai: Star Rail, которое получило название «И на восьмой день он отправился в путь».

Прямая трансляция запланирована на 22 ноября 2024 года и начнется в 14:30 по московскому времени. Смотреть стрим можно будет на платформах YouTube и Twitch.

В рамках трансляции разработчики представят новых персонажей — Воскресенье и Фугу, а также расскажут о ключевых элементах обновления. Геймеров ждет новая сюжетная линия, внутриигровые события и возможность заработать награды.