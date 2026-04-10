Honkai: Star Rail 26.04.2023
Студия MAPPA и авторы Honkai: Star Rail представили трейлер совместного аниме

Extor Menoger

Разработчики из компании HoYoverse совместно с известной японской анимационной студией MAPPA представили концептуальный трейлер под названием Смерть после полудня. Ролик был опубликован на официальном канале игры Honkai: Star Rail.

Режиссером видеоролика выступил Юдзуру Татикава, а за дизайн персонажей отвечала Каёко Исикава. В анимационном видео продолжительностью почти 3 минуты показаны знакомые игрокам герои этой научно-фантастической вселенной. Внимательные зрители заметили появление Архива Пустоты и вероятный показ человеческого облика загадочного лидера Охотников за Стелларонами под именем Элио.

Пользователи активно обсуждают возможность создания полноценного сериала на 1 или 2 сезона и отмечают высокое качество работы художников. Многие игроки надеются, что премьера данного проекта состоится раньше выхода ранее анонсированного аниме по игре Genshin Impact.

firefox0047

Ну маппа как всегда могет. Если они в отличии от игры ещё и нормально смогут рассказать историю то я им только похлопаю

Summor Ner

В отличии от унылой Гашни, анимуху по Хонкаю с такой рисовкой я бы точно глянул.

QueasyQuaid

Хочу глянуть только Герту)

Alisterr

Навалить покрасочней