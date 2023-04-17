Honkai: Star Rail 26.04.2023
7.1 51 оценка

Свежий трейлер Honkai: Star Rail от авторов Genshin Impact демонстрирует нового персонажа

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butcher69
Новости

В преддверии выхода пошаговой ролевой игры Honkai: Star Rail компания HoYoverse представила еще один трейлер, посвященный одному из персонажей.

В трейлере показан Гепард, капитан Серебряной гвардии в городе Белобог. Это пятизвездочный персонаж Ледяного элемента, которого озвучивают Брайсон Баугус на английском и Макото Фурукава на японском. Господин Фурукава известен тем, что озвучивал Ёситору Токугаву в игре Samurai Shodown, Сильвена Готье в игре Fire Emblem: Three Houses, Сайтаму в "Ванпанчмен" и Миюки Широганэ в игре "Госпожа Кагуя: В любви как на войне".

Honkai: Star Rail уже не за горами и выйдет для ПК через Epic Games Store, iOS и Android 26 апреля. Предварительная регистрация уже открыта в преддверии предстоящего релиза. Порты для платформ PlayStation также находятся в разработке.

Вы можете посмотреть английский трейлер ниже и японский на официальном канале, если предпочитаете услышать голос господина Фурукавы.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Jarvis666

Вы же понимаете, что это будет очередная донатная гриндилка с убогой гачей и невнятным сюжетом для мобилок))

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