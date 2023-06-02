Свежий трейлер Honkai: Star Rail посвятили новому персонажу ©

Сегодня разработчик Honkai: Star Rail компания HoYoverse выпустила новый трейлер, демонстрирующий следующего пятизвездочного персонажа, который будет представлен в гаче игры.

На этот раз мы увидим Серебряную Волчицу в действии до того, как она станет доступна 7 июня с запуском версии 1.1. Если вы не знакомы с ней, то это персонаж Квантовой Нигилити, принадлежащий к фракции Охотников за Стелларонами. Вы увидите ее в игре в качестве NPC в начале сюжета.

Ее озвучивает Мелисса Фан на английском языке и Кана Асуми на японском. Она также озвучивает Броню в Honkai: Star Rail и Лиссу в Fire Emblem Awakening.

Honkai: Star Rail - это пошаговая ролевая игра, в которую можно играть бесплатно в режиме одиночной игры. Она доступна для ПК через отдельный клиент и Epic Games Store, а также на устройствах iOS и Android. Хотя разработчики заявили, что они работают над портом для платформ PlayStation, конкретная дата выхода пока не объявлена, но HoYoverse пообещала, что дополнительная информация появится в ближайшее время.