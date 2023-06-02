Honkai: Star Rail 26.04.2023
7.5 211 оценок

Свежий трейлер Honkai: Star Rail посвятили новому персонажу

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butcher69
Новости

Сегодня разработчик Honkai: Star Rail компания HoYoverse выпустила новый трейлер, демонстрирующий следующего пятизвездочного персонажа, который будет представлен в гаче игры.

На этот раз мы увидим Серебряную Волчицу в действии до того, как она станет доступна 7 июня с запуском версии 1.1. Если вы не знакомы с ней, то это персонаж Квантовой Нигилити, принадлежащий к фракции Охотников за Стелларонами. Вы увидите ее в игре в качестве NPC в начале сюжета.

Ее озвучивает Мелисса Фан на английском языке и Кана Асуми на японском. Она также озвучивает Броню в Honkai: Star Rail и Лиссу в Fire Emblem Awakening.

Honkai: Star Rail - это пошаговая ролевая игра, в которую можно играть бесплатно в режиме одиночной игры. Она доступна для ПК через отдельный клиент и Epic Games Store, а также на устройствах iOS и Android. Хотя разработчики заявили, что они работают над портом для платформ PlayStation, конкретная дата выхода пока не объявлена, но HoYoverse пообещала, что дополнительная информация появится в ближайшее время.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
The Great Troll

красивые вайфу - это всегда хорошо, уж лучше чем эти жирные некрасивые коровы, которых теперь пихают в игры.

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Floww

Стар рейл это на данный момент эталонный образец современной мобильной игры.

ПОлноценный обновляемый мейн сюжет +

Сайд квесты, квесты напарников и тд +

Графика +

Характеры персонажей +

Куча разных глубоких механик и активностей +

билдостроение +

Донат есть, но он не душит +

Не требует миллиард времени на гринд +

Вот примерно так в 2023 году должны выглядеть мобильные ААА проекты. Почему крупные западные студии (да и азиатские тоже почти все) не способны даже близко что то такое создать? Все мобилки по популярным вселенным выходят убогими донатными помойками)

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