Свежий трейлер Honkai: Star Rail посвятили новому персонажу и мини-игре ©

Сегодня компания Honkai: Star Rail выпустила новый трейлер, посвященный новому пятизвездочному персонажу Блэйд, а также новую сетевую мини-игру.

Начнем с трейлера, посвященного Блэйду, грядущему пятизвездному персонажу "Ветра и разрушения", который появится в игре вместе с большим количеством нового контента 19 июля с обновлением 1.2.

В трейлере нам рассказывают его предысторию. Его озвучивают Дейман Миллс на английском и Синъитиро Мики на японском. Вы можете знать его как Зенкичи Хасегаву из Persona 5 Strikers, Акиру Юки из серии Virtua Fighter, Санаду Юкимуру из Nioh, Еноха из El Shaddai: Ascension of the Metatron и др.

Также мы узнаем о появлении и запуске новой мини-игры (о которой HoYoverse рассказывала уже несколько дней) Xianzhou Cruise. В нее можно играть прямо в браузере с поддержкой мобильных устройств, и по сути это клон Flappy Birds.

Играя в нее, вы можете выиграть звездные нефриты, iPhone 14 Pro 256G, PlayStation 5 и многое другое.

Honkai: Star Rail - это пошаговая ролевая игра, в которую можно играть бесплатно в одиночном режиме. Она доступна для ПК через отдельный клиент и магазин Epic Games Store, а также для устройств на базе iOS и Android. Хотя разработчики заявили, что работают над портом для PlayStation 5, конкретная дата выхода, кроме "Q4 2023", пока не сообщается.