Свежий трейлер Honkai: Star Rail знакомит игроков с навыками обаятельной красотки Яшмы

Список играбельных персонажей Honkai: Star Rail в ближайшее время будет расширен ещё одной очаровательной героиней. Она станет главным событием второй фазы обновления 2.3 наряду с другими внутриигровыми событиями, которые приготовили разработчики. Игрокам стоит подготовиться к выходу Яшмы, владеющей квантовой стихией, и для этого создатели опубликовали специальный ознакомительный трейлер.

Опубликованный ролик детально знакомит игроков с особенностями истории Яшмы в Honkai: Star Rail. В нем также показан игровой процесс за новую героиню, включая обзор её основных умений. Судя по всему, Яшма будет второстепенным персонажем в отряде игрока. Она следует Пути Эрудиции и специализируется на квантовом типе урона. Её навыки позволяют наносить серьёзный урон противникам, но лучше всего она подходит для активации бонусных атак.

Техника Яшмы "Призрачное хищничество" наносит квантовый урон и накладывает на врагов эффект, из-за которого противник не будет атаковать отряд некоторое время. Её навык усиливает союзного персонажа, повышая его скорость атаки и добавляет квантовый урон к атакам. Сверхспособность героини "Обет бездны" наносит урон и усиливает бонус-атаки.

Яшма станет доступна для игры уже 10 июля.