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Honkai: Star Rail 26.04.2023
7.6 303 оценки

Сюжетный трейлер Honkai: Star Rail показывает, какой очаровательно плохой может быть Кафка

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butcher69
Новости

Сегодня компания HoYoverse выпустила новый трейлер сверхпопулярной пошаговой ролевой игры Honkai: Star Rail, посвященный не менее популярной Охотнице за Стеллароном Кафке.

В трейлере рассказывается о прошлом Кафки, и она демонстрирует, какой плохой, элегантной, очаровательной, сумасшедшей и совершенно очаровательной она может быть, и все это в одной аккуратной упаковке.

Это совсем не похоже на первый трейлер, который был практически вводным, и второй, который был глубоким погружением в игровой процесс.

В то время как английскую версию озвучивает Шерил Тексиера, в японской за кадром звучит замечательный голос Сидзуки Ито.

Honkai: Star Rail доступна для ПК через отдельный клиент и Epic Games Store, а также для устройств на базе iOS и Android. Хотя разработчики заявили, что работают над портом для PlayStation 5, конкретная дата выхода, кроме "Q4 2023", пока не сообщается.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Кей Овальд

Охотники в гангстерском стиле прекрасны. :) Как я понял, это из прошлого. И Элио это таки кот. O_O

1
Lorenzo Lamas

играю с релиза очень нарвиться всем советую

0
Wise Owl

Нравится, что в трейлерах Кафки классическая музыка преобразуется в эпик. Очень круто звучит. Троих Охотников уже собрала, осталось дождаться андроида и кота :)

Ждем когда весь мир окажется под лапкой Элио...

0
drhto

нуу я забил на эту игру так шо мне пофиг

-5