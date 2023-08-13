Сюжетный трейлер Honkai: Star Rail показывает, какой очаровательно плохой может быть Кафка ©

Сегодня компания HoYoverse выпустила новый трейлер сверхпопулярной пошаговой ролевой игры Honkai: Star Rail, посвященный не менее популярной Охотнице за Стеллароном Кафке.

В трейлере рассказывается о прошлом Кафки, и она демонстрирует, какой плохой, элегантной, очаровательной, сумасшедшей и совершенно очаровательной она может быть, и все это в одной аккуратной упаковке.

Это совсем не похоже на первый трейлер, который был практически вводным, и второй, который был глубоким погружением в игровой процесс.

В то время как английскую версию озвучивает Шерил Тексиера, в японской за кадром звучит замечательный голос Сидзуки Ито.

Honkai: Star Rail доступна для ПК через отдельный клиент и Epic Games Store, а также для устройств на базе iOS и Android. Хотя разработчики заявили, что работают над портом для PlayStation 5, конкретная дата выхода, кроме "Q4 2023", пока не сообщается.