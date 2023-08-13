Сюжетный трейлер Honkai: Star Rail показывает, какой очаровательно плохой может быть Кафка

Сегодня компания HoYoverse выпустила новый трейлер сверхпопулярной пошаговой ролевой игры Honkai: Star Rail, посвященный не менее популярной Охотнице за Стеллароном Кафке.
В трейлере рассказывается о прошлом Кафки, и она демонстрирует, какой плохой, элегантной, очаровательной, сумасшедшей и совершенно очаровательной она может быть, и все это в одной аккуратной упаковке.
Это совсем не похоже на первый трейлер, который был практически вводным, и второй, который был глубоким погружением в игровой процесс.
В то время как английскую версию озвучивает Шерил Тексиера, в японской за кадром звучит замечательный голос Сидзуки Ито.
Honkai: Star Rail доступна для ПК через отдельный клиент и Epic Games Store, а также для устройств на базе iOS и Android. Хотя разработчики заявили, что работают над портом для PlayStation 5, конкретная дата выхода, кроме "Q4 2023", пока не сообщается.
Охотники в гангстерском стиле прекрасны. :) Как я понял, это из прошлого. И Элио это таки кот. O_O
играю с релиза очень нарвиться всем советую
Нравится, что в трейлерах Кафки классическая музыка преобразуется в эпик. Очень круто звучит. Троих Охотников уже собрала, осталось дождаться андроида и кота :)
Ждем когда весь мир окажется под лапкой Элио...
нуу я забил на эту игру так шо мне пофиг