Трейлер, подробности обновления 2.6 и новые промокоды для Honkai: Star Rail

Разработчики Honkai: Star Rail представили трейлер и подробности обновления 2.6, которое ожидается 23 октября. В этом обновлении игроки вернутся на Пенаконию, где их ждет знаменитая Академия оригами, активно готовящаяся к новому учебному семестру и предстоящему фестивалю.

Но начнем с новых промокодов, которыми поделились разработчики во время прямой трансляции. Промокоды доступны в течение короткого времени и срок их годности истечет уже завтра, 12 октября в 18:59 по московскому времени.

3BKGPPN4VJN3 — 100 Звездного нефрита и 50000 кредитов

— 100 Звездного нефрита и 50000 кредитов 2T3Z77PLCK67 — 100 Звездного нефрита и 5 Путеводителей путешественника

— 100 Звездного нефрита и 5 Путеводителей путешественника WB3H6664CK9T — 100 Звездного нефрита и 4 Очищенного эфира

Промокоды доступны в течение короткого времени после проведения трансляции и срок их годности истечет уже завтра, 12 октября в 18:59 по московскому времени.

С приближением учебного года клубы в академии набирают новых участников, а в кампусе проходят различные музыкальные выступления. Важным событием станет специальный академический семинар, на который пригласили экипаж Звездного экспресса в качестве почетных гостей. Это создает уникальную атмосферу для Первопроходцев, погружающихся в студенческую жизнь.

К важным новшествам обновления можно отнести нового 5-звёздочного персонажа — Раппу. Эта удивительная девушка, считающая себя ниндзя, готова вступить в бой и использует уникальные навыки, чтобы доминировать на поле боя. В ее арсенале — способность Нингу: Лепестки истребления демонов, которая позволяет наносить значительный урон группам врагов и истощать стойкость противников.

Кроме того, в обновлении появятся эксклюзивные персонажи: Дань Хэн: Пожиратель Луны, Ахерон и Авантюрин, которые укрепят команду Первопроходцев и предложат мощную поддержку в бою.