Трейлер, подробности обновления 2.7 и новые промокоды для Honkai: Star Rail

2 ноября разработчики из HoYoverse провели стрим, посвящённый обновлению 2.7 в игре Honkai: Star Rail. Представлены новые персонажи, сюжетные события, планета и улучшения игрового процесса.

В обновлении появятся два легендарных героя: Фуга — огненный персонаж пути Небытия, настоящая Тинъюнь, исчезнувшая до событий Лофу Сянъчжоу. Её способности усиливают героев, ориентированных на пробитие, таких как Бутхилл и Светлячок. Воскресенье — мнимый герой пути Гармонии. Он притягивает персонажей и их призывных существ, усиливая их.

Продолжение истории Пенаконии с возвращением Воскресенья. Анонсирована новая планета Амфореус (патч 3.0) с атмосферой древней Греции и Рима. В сюжете появится Великая Герта — её истинное тело.

В экспрессе появится кастомизируемая комната, а главным ивентом станет её обустройство. Среди наград — новый облик для Пом Пом. Планируются события с фотографированием и двойным дропом планарных украшений.

Игровые улучшения

Система крафта реликвий: создание предметов с нужными характеристиками.

Новая механика для Чистого Вымысла и обновление Виртуальной Вселенной.

Анонсирован путь персонажей Память, который станет доступен в патче 3.0 и сосредоточен на призывных существах.

Компания HoYoverse также выпустила временные промокоды, который можно активировать до 18:59 по московскому времени 23 ноября.