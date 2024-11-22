Трейлер, подробности обновления 2.7 и новые промокоды для Honkai: Star Rail

2 ноября разработчики из HoYoverse провели стрим, посвящённый обновлению 2.7 в игре Honkai: Star Rail. Представлены новые персонажи, сюжетные события, планета и улучшения игрового процесса.
В обновлении появятся два легендарных героя: Фуга — огненный персонаж пути Небытия, настоящая Тинъюнь, исчезнувшая до событий Лофу Сянъчжоу. Её способности усиливают героев, ориентированных на пробитие, таких как Бутхилл и Светлячок. Воскресенье — мнимый герой пути Гармонии. Он притягивает персонажей и их призывных существ, усиливая их.
Продолжение истории Пенаконии с возвращением Воскресенья. Анонсирована новая планета Амфореус (патч 3.0) с атмосферой древней Греции и Рима. В сюжете появится Великая Герта — её истинное тело.
В экспрессе появится кастомизируемая комната, а главным ивентом станет её обустройство. Среди наград — новый облик для Пом Пом. Планируются события с фотографированием и двойным дропом планарных украшений.
Игровые улучшения
- Система крафта реликвий: создание предметов с нужными характеристиками.
- Новая механика для Чистого Вымысла и обновление Виртуальной Вселенной.
- Анонсирован путь персонажей Память, который станет доступен в патче 3.0 и сосредоточен на призывных существах.
Компания HoYoverse также выпустила временные промокоды, который можно активировать до 18:59 по московскому времени 23 ноября.
- UAJJDY9E8JJT: 50000 кредитов, 100 Звездного Нефрита.
- MTJ2CG9XRK2F: 100 единиц Звездного Нефрита, 5 Путеводителей путешественника.
- DSJKDYQF82J3: 100 единиц Звездного Нефрита, 4 Очищенного эфира.
Тут без вариантов - Сандей, как сигнатурный саппорт для будущих персов-призывателей. Фуга - скип, но может на реране заберу.
Фугу очень жду. Воскресенье жопошник.
Воскресенского подвезли чисто под мёртвого генерала, которым никто уже давно не играет. Короче изи скип, ждём фугу.
Его завезли под Ампфореус. Там уже новая Аглая будет по этой механике работать. А то и ГГшка памяти.