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Honkai: Star Rail 26.04.2023
Ролевая, Мультиплеер, Пошаговая, От третьего лица, Аниме
7.7 485 оценок

Трейлер, подробности обновления 2.7 и новые промокоды для Honkai: Star Rail

butcher69
Новости

2 ноября разработчики из HoYoverse провели стрим, посвящённый обновлению 2.7 в игре Honkai: Star Rail. Представлены новые персонажи, сюжетные события, планета и улучшения игрового процесса.

В обновлении появятся два легендарных героя: Фуга — огненный персонаж пути Небытия, настоящая Тинъюнь, исчезнувшая до событий Лофу Сянъчжоу. Её способности усиливают героев, ориентированных на пробитие, таких как Бутхилл и Светлячок. Воскресенье — мнимый герой пути Гармонии. Он притягивает персонажей и их призывных существ, усиливая их.

Продолжение истории Пенаконии с возвращением Воскресенья. Анонсирована новая планета Амфореус (патч 3.0) с атмосферой древней Греции и Рима. В сюжете появится Великая Герта — её истинное тело.

В экспрессе появится кастомизируемая комната, а главным ивентом станет её обустройство. Среди наград — новый облик для Пом Пом. Планируются события с фотографированием и двойным дропом планарных украшений.

Игровые улучшения

  • Система крафта реликвий: создание предметов с нужными характеристиками.
  • Новая механика для Чистого Вымысла и обновление Виртуальной Вселенной.
  • Анонсирован путь персонажей Память, который станет доступен в патче 3.0 и сосредоточен на призывных существах.

Компания HoYoverse также выпустила временные промокоды, который можно активировать до 18:59 по московскому времени 23 ноября.

  • UAJJDY9E8JJT: 50000 кредитов, 100 Звездного Нефрита.
  • MTJ2CG9XRK2F: 100 единиц Звездного Нефрита, 5 Путеводителей путешественника.
  • DSJKDYQF82J3: 100 единиц Звездного Нефрита, 4 Очищенного эфира.
3
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
JoyousOktonar

Тут без вариантов - Сандей, как сигнатурный саппорт для будущих персов-призывателей. Фуга - скип, но может на реране заберу.

1
Кей Овальд

Фугу очень жду. Воскресенье жопошник.

0
WittyOrvilleton

Воскресенского подвезли чисто под мёртвого генерала, которым никто уже давно не играет. Короче изи скип, ждём фугу.

-4
Кей Овальд

Его завезли под Ампфореус. Там уже новая Аглая будет по этой механике работать. А то и ГГшка памяти.

0