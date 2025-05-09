Трейлер, подробности обновления 3.3 и новые промокоды для Honkai: Star Rail

Компания HoYoverse раскрыла подробности обновления 3.3 для своей популярной игры Honkai: Star Rail, которое выйдет 21 мая. В этом обновлении Первопроходцы продолжат путешествие вместе с златиусами, начиная финальную главу саги Преследующих пламя.

В предыдущей части игры златиусы вернули ядра пламени смерти и разума. В версии 3.3 они будут сражаться с титаном неба, гигантской птицей по имени Аквила, с сотней глаз и владеющей рассветом и закатом. Эта финальная битва обещает быть эпичной и принесет много новых возможностей, включая новый режим «Эхо войны: Взгляд на сумерки», в котором игроки смогут заработать ценные награды.

Также в обновлении появятся два новых персонажа, каждый из которых добавит уникальные возможности в бой. Гиацина, главный врач Сумеречного двора, станет ценным союзником для Первопроходцев. Она может исцелять союзников и повышать их максимальное здоровье благодаря своим умениям и способности призывать Ики. Гиацина — персонаж ветряного типа, идущий по Пути Памяти, и она обещает быть незаменимой в длительных сражениях.

Второй новый персонаж — Цифер, квантовый персонаж по Пути Небытия, обладает уникальной способностью накладывать на противника особый статус, который записывает получаемый им урон. Это позволяет Цифер наносить мощные атаки, используя зафиксированный урон от союзников, что делает её отличным дополнением для стратегических сражений.

Кроме того, в первой и второй фазах прыжка события версии 3.3 появятся эксклюзивные персонажи — Великая Герта и Аглая, которые могут стать важными союзниками в будущем.

Не только сюжет и персонажи получат обновления. В игре стартует новое событие — гоночные соревнования Пенаконии «Кубок скорости», в котором игроки смогут соревноваться за титул лучшего гонщика, управляя сфероидами.

Наконец, долгожданное обновление получит продолжение в «Легенде о Космическом бейсболисте: Повелитель демонов». Благодаря отзывам из предыдущих бета-тестов, в официальной версии будут представлены нововведения, которые сделают игру ещё более захватывающей.

Компания HoYoverse также выпустила временные промокоды, который можно активировать до 10 мая (суббота), 18:59 по московскому времени.

WS25K4Y4C5ET — 100 Звёздного нефрита и 50 000 кредитов.

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Обновление 3.3 для Honkai: Star Rail обещает быть насыщенным, и фанаты игры могут с нетерпением ожидать его релиза 21 мая.