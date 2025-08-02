Трейлер, подробности обновления 3.5 и новые промокоды для Honkai: Star Rail

Студия miHoYo анонсировала обновление версии 3.5 для Honkai: Star Rail под названием «Пока живы герои». Оно выйдет уже 13 августа и продолжит эпическую сагу, погрузив игроков во вторую часть истории Амфореуса. Первопроходцам предстоит не только разгадать древние тайны, но и пополнить свою команду новыми могущественными союзниками.

В центре внимания — Хисиленс и Серидра, два новых 5-звездочных персонажа. Хисиленс, физического типа и следующая Путем Ничтожества, отлично синергирует с героями, наносящими урон со временем (DoT). Её ультимативное умение создаёт особую зону, усиливающую эффекты DoT, снижая при этом атаку и защиту врагов. Она способна накладывать случайные типы повреждений, а также повышать суммарный урон команды, превращаясь в универсального бойца поддержки.

Серидра, представительница стихии Ветра и последовательница Пути Гармонии, — Императрица древней Окхемы и обладательница Ядра Закона. Её стиль боя строится на долгосрочном планировании. Она дарует союзнику бафф «Военные заслуги», который усиливается с каждым ходом, увеличивая критический урон, пробиваемость защиты и даже позволяя повторно активировать навыки. Её ульта атакует всех врагов и усиливает поддержку команды, превращая бой в шахматную партию, где каждая фигура играет по её правилам.

Обновление также вернёт популярных героев — Кафку и Серебряного Волка. Эти ограниченные 5-звездочные персонажи снова появятся в событиях «Перемещение» и станут ценным пополнением для тех, кто сосредоточен на уроне и стратегической поддержке.

Сюжет обновления раскроет прошлое Окхемы и уведёт игроков в далёкое тысячелетие назад. Пионеры примут участие в миссии «Пионеры», сопровождая Кирену в одном из циклов Вечного Возвращения, где правит Император Серыдра — предшественница Аглаи.

Новая карта Стиксии предложит свежий взгляд на город бесконечного веселья и таит в себе неожиданные повороты. Игрокам предстоит сразиться с загадочным Лигусом, способным менять облик и скрывающим истинные мотивы. Эпическая битва с ним обещает стать поворотным моментом в истории.

Кроме глобальных сюжетных событий, игроков ждут два ярких временных ивента:

«Большой ресторан Chrysos Maze» — симулятор управления рестораном в Aedes Elysiae. В роли менеджера вы будете подавать еду феям, развивать заведение и завоёвывать их доверие.

«Старые напитки и новые друзья» — возвращение в бар «Dreamjolt Hostelry». Здесь Пионеры вновь станут барменами, создавая напитки и встречаясь со знакомыми героями.

Отдельное нововведение — переключение голосов персонажей из коллабораций. Игроки смогут свободно менять озвучку между внутриигровыми и лицензированными актёрами как в диалогах, так и в бою, добавляя глубины и индивидуальности любимым персонажам.

Компания HoYoverse также выпустила временные промокоды, который можно активировать до 3 августа 18:59 мск.

TB2NPKQ8USKF — 100 звёздного нефрита + 50 000 кредитов;

CT2N72RRUAJK — 100 звёздного нефрита + 5 путеводителей путешественника;

YA37N29RUSJ7 — 100 звёздного нефрита + 4 банки очищенного эфира.

Вдобавок Honkai: Star Rail примет участие на gamescom 2025. На стенде игры можно будет зарегистрироваться, получить подарки и узнать больше о будущем проекта.

Обновление 3.5 «Пока живы герои» обещает стать одним из самых насыщенных в истории Honkai: Star Rail, объединяя сюжет, новых героев, глубокий геймплей и креативные ивенты. Игра уже доступна на PS5, PC, iOS и Android.