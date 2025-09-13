Трейлер, подробности обновления 3.6 и новые промокоды для Honkai: Star Rail

HoYoverse официально представила обновление 3.6 для Honkai: Star Rail под названием «Темень вернулась на пустоши». Релиз состоится 24 сентября, и вместе с ним игроков ждёт насыщенное содержание: новые герои, испытания, события и даже подарочный персонаж 5★.

Главными звёздами обновления стали Темень и Дань Хэн: Освободитель Пустошей. Первая — персонаж 5★ ледяного типа по Пути Памяти. Она связана с прошлым Март 7 и использует духов памяти для усиления команды. Особенность Темени заключается в механике зарядов Мемория: чем больше их накоплено, тем выше урон её призванного духа Тьмуши. В бою она способна войти в особое состояние «Загадка тьмы», значительно усиливающее её способности.

Дань Хэн возвращается в новом облике после получения силы Пожирателя Луны. Теперь он идёт по Пути Постоянства, получая роль защитника отряда. Его Душа дракона не только накладывает складывающиеся щиты на союзников, но и снимает ослабления. Сверхспособность героя наносит массовый урон и усиливает защиту команды, а сама Душа дракона может совершать дополнительные атаки. Самое приятное — игроки с уровнем Освоения 3 и выше смогут получить этого персонажа бесплатно в подарок до конца версии 4.0.

Нарративное развитие тоже обещает быть напряжённым: сюжет вернёт нас на Амфореус, где Темень представит собственный план спасения планеты, а Дань Хэн рискнёт всем ради воссоединения со Звёздным экспрессом.

Кроме того, обновление добавит новый хардкорный режим «Арбитраж аномалий». Он включает три этапа и финальное испытание, требующее сформировать несколько отрядов. За победу игроков ждут ценные награды, включая ключ вмешательства. Также появятся развлекательные события — забота о геозавре и красочное PvP-соревнование.

Наконец, в версии 3.6 появится функция повторного просмотра сюжетных миссий и роликов, что позволит насладиться историей ещё раз.

Компания HoYoverse также выпустила временные промокоды, который можно активировать до 13 сентября 18:59 мск.

WTK9Z6EMQPEP : 50000 кредитов, 100 Звездного Нефрита.

Honkai: Star Rail доступна на ПК, iOS, Android, PS5 и в Epic Games Store.