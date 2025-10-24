Трейлер, подробности обновления 3.7 и новые промокоды для Honkai: Star Rail

Компания HoYoverse представила обновление 3.7 «Стать вчерашним завтра» для Honkai: Star Rail, которое выйдет 5 ноября, завершая эпическую сагу на Амфореусе. Экипаж Звездного экспресса вновь объединится со златиусами, чтобы противостоять Сталесклепу — могущественному врагу, чья сила превосходит прежние конфликты между Разрушением и Эрудицией. В тени этих событий формируется Космический альянс, готовый сразиться за спасение вселенной.

Главной звездой версии 3.7 станет Кирена, пятизвездочный персонаж ледяного типа, идущий по Пути Памяти. С самого начала путешествия по Амфореусу она сопровождала Первопроходца в различных формах, а теперь официально присоединяется к отряду. Кирена раскрывает малоизвестное прошлое Первопроходца и делится тайнами, которые позволят игрокам глубже понять сюжет. Её навыки уникальны: она создаёт зону, где каждый удар союзников наносит дополнительный истинный урон, а накопление Воспоминаний позволяет активировать сверхспособность, усиливающую всех союзников и призывающую духа памяти. Если выбранный союзник является златиусом, дух дарует ему особый эффект.

Нововведением версии 3.7 станет постоянный режим «Валютные войны», где Первопроходцы смогут взять до десяти персонажей в боевую команду. Эффекты связи между персонажами одной школы или фракции усиливают команду, а всего в режиме будут доступны 61 персонаж, включая пробный доступ для всех. Помимо испытаний с наградами, режим получит периодическую систему бонусов, аналогичную Расходящейся вселенной, и регулярные обновления с новыми заданиями.

Кроме того, обновление предложит новое событие «На старт! Внимание! Вкусняшки!», где создания Жуань Мэй будут преодолевать препятствия на трассе ради призовых мест. Введена система «наряд Освоения», позволяющая изменять внешний вид персонажей, включая бесплатный головной убор «Венок Спасителя» для завершивших основной сюжет. Также выйдут анимационный короткометражный фильм «Привет, мир» и песня Ripples of Past Reverie, сопровождающие игроков в воспоминаниях о путешествии последних семи версий, подчеркивая завершение истории Амфореуса.

Обновление 3.7 Honkai: Star Rail обещает стать насыщенным событием для всех Первопроходцев, сочетая новые механики, эпические сражения и глубокий сюжет, завершая долгожданную главу приключений на Амфореусе.

Компания HoYoverse также выпустила временные промокоды.