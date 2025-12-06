Трейлер, подробности обновления 3.8 и новые промокоды для Honkai: Star Rail

HoYoverse представила обновление 3.8 для Honkai: Star Rail, озаглавленное «Память что увертюра в снах». После завершения приключений на Амфореусе экипаж Звёздного экспресса вновь направляется на Пенаконию — планету вечных празднеств, которая теперь обрела куда более мрачный и загадочный облик. Именно здесь начнётся расследование украденных воспоминаний Первопроходца, и ключевую роль сыграет новая героиня — Констанция Георгина.

Пенакония, знаменитый курорт, вновь открывает свои тайны. Игрокам предстоит узнать, что произошло за кулисами прошлых экспедиций, погружённых в мистику Мира грёз. Георгина поразила Первопроходца известием о том, что его память неполна. Вместе они будут собирать разрозненные фрагменты и восстанавливать картину истинных событий, скрытую под слоями обмана.

Значительная часть обновления будет посвящена Светлячку. Игроки увидят историю её отношений с Миром грёз, встретят знакомых персонажей и станут свидетелями её внутреннего конфликта. Светлячку предстоит столкнуться с прошлым, когда она была частью Железной кавалерии Глатирамера — испытание, которое поставит её судьбу на грань.

Георгина, новый играбельный персонаж, появится в баннерах версии. Она — наследница Герцога огня и носительница силы, связанной с памятью. Её способности позволяют изменять чужие воспоминания, создавать новые и разрушать старые. В бою она действует как персонаж огненного типа Пути Небытия. Георгина создаёт специальную зону, в которой союзники наносят суперпробитие даже без разрушенной уязвимости врага. Она также выбирает “Партнёра по танцу”, что приносит дополнительный урон и бонус-атаки. А её сверхспособность накладывает уязвимость на противников, усиливая командную синергию.

Помимо истории, обновление предлагает события. В «Золотой ау-у-улимпиаде» Первопроходец станет тренером химер и будет сражаться за титул лучшего наставника. А режим «Фрагменты зарева» порадует серией боевых испытаний, где победа зависит от тактики и планирования.

Компания HoYoverse также выпустила временные промокоды, который можно активировать до 7 декабря 18:59 мск.

PS3QWS3ACGDK – 100 звездного нефрита, 50000 кредитов

– 100 звездного нефрита, 50000 кредитов RSJ9EB2TDGC7 – 100 звездного нефрита, 5 путеводителей путешественника

– 100 звездного нефрита, 5 путеводителей путешественника MTKQEAJAUZWB – 100 звездного нефрита, 4 очищенного эфира

Honkai: Star Rail доступна на ПК, iOS, Android, PS5 и в Epic Games Store.