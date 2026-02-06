Трейлер, подробности обновления 4.0 и новые промокоды для Honkai: Star Rail

HoYoverse анонсировала выход версии 4.0 Honkai: Star Rail «Полнолуние без Ахи», который стартует 13 февраля 2026 года. Обновление переносит игроков в яркий мир Двумернии — мегаполис Ахи, где правят радость и развлечение, и открывает новые приключения экипажа Звёздного экспресса. Первопроходцев ждут встречи с госпожой Жемчуг, фантазмами города Плоского и таинственными проходами, ведущими в уникальные локации: от торгового квартала Голубиный Ручей до художественной академии Графии.
Главной изюминкой обновления станут Игры Фантаны — масштабные соревнования под наблюдением Бога Смеха. Входной билет — редчайшие маски, всего восемь на вселенную. Участники будут сражаться за право на аудиенцию у Ахи и возможность стать Эоном на одну минуту. Особое внимание уделено новой боевой механике: отряды получают единицы Юмора, которые усиливают навыки персонажей во время Мига Ахи, повышая урон и эффективность поддержки.
В 4.0 дебютируют два новых персонажа 5★: Яо Гуан — стратег и предсказательница Альянса Сяньчжоу, усиливающая союзников и наносящая дополнительный урон врагам, и Искра — стримерша Двумернии, способная проводить «стрим-битвы», увеличивая юмор и урон отрядов. Старые герои, включая Чёрного Лебедя и Искорку, также получат усиления.
Помимо этого, обновление добавляет новые события и режимы: карточные дуэли «Космической банды», управление редакцией в «Шерстяном еженедельнике», расширение «Валютных войн» и обновления «Расходящейся вселенной». Все игроки получат бонусы за вход, включая 20 Прыжков, новые костюмы и возможность выбрать персонажа 5★ в подарок.
Компания HoYoverse также выпустила временные промокоды, который можно активировать до 7 февраля 18:59 мск.
- AHAHAHAHAHAHA — 100 звёздного нефрита + 50 000 кредитов;
- QWQXDDLOLOMO — 100 звёздного нефрита + 5 путеводителей путешественника;
- HITLIKETOBEAHA — 100 звёздного нефрита + 4 банки очищенного эфира.
Honkai: Star Rail доступна на ПК, iOS, Android, Epic Games Store и PS5, а количество загрузок уже превысило 150 миллионов, что делает каждое обновление настоящим событием для фанатов.
Правильно я продал акк этого треша, вторую пенаконию завозят, самый беспонтовый регион, персы там отличные, но регион г"вно, Первые два региона были офигенные, потом пошло поехало по наклонной, древняя греция более менее вышла и опять.