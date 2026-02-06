Трейлер, подробности обновления 4.0 и новые промокоды для Honkai: Star Rail

HoYoverse анонсировала выход версии 4.0 Honkai: Star Rail «Полнолуние без Ахи», который стартует 13 февраля 2026 года. Обновление переносит игроков в яркий мир Двумернии — мегаполис Ахи, где правят радость и развлечение, и открывает новые приключения экипажа Звёздного экспресса. Первопроходцев ждут встречи с госпожой Жемчуг, фантазмами города Плоского и таинственными проходами, ведущими в уникальные локации: от торгового квартала Голубиный Ручей до художественной академии Графии.

Главной изюминкой обновления станут Игры Фантаны — масштабные соревнования под наблюдением Бога Смеха. Входной билет — редчайшие маски, всего восемь на вселенную. Участники будут сражаться за право на аудиенцию у Ахи и возможность стать Эоном на одну минуту. Особое внимание уделено новой боевой механике: отряды получают единицы Юмора, которые усиливают навыки персонажей во время Мига Ахи, повышая урон и эффективность поддержки.

В 4.0 дебютируют два новых персонажа 5★: Яо Гуан — стратег и предсказательница Альянса Сяньчжоу, усиливающая союзников и наносящая дополнительный урон врагам, и Искра — стримерша Двумернии, способная проводить «стрим-битвы», увеличивая юмор и урон отрядов. Старые герои, включая Чёрного Лебедя и Искорку, также получат усиления.

Помимо этого, обновление добавляет новые события и режимы: карточные дуэли «Космической банды», управление редакцией в «Шерстяном еженедельнике», расширение «Валютных войн» и обновления «Расходящейся вселенной». Все игроки получат бонусы за вход, включая 20 Прыжков, новые костюмы и возможность выбрать персонажа 5★ в подарок.

Компания HoYoverse также выпустила временные промокоды, который можно активировать до 7 февраля 18:59 мск.

AHAHAHAHAHAHA — 100 звёздного нефрита + 50 000 кредитов;

— 100 звёздного нефрита + 50 000 кредитов; QWQXDDLOLOMO — 100 звёздного нефрита + 5 путеводителей путешественника;

— 100 звёздного нефрита + 5 путеводителей путешественника; HITLIKETOBEAHA — 100 звёздного нефрита + 4 банки очищенного эфира.

Honkai: Star Rail доступна на ПК, iOS, Android, Epic Games Store и PS5, а количество загрузок уже превысило 150 миллионов, что делает каждое обновление настоящим событием для фанатов.